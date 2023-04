Giro di Sicilia a Lutsenko, la Eolo-Kometa fa festa con Albanese

Va al kazako Alexey Lutsenko il 5° Giro di Sicilia di ciclismo terminato oggi – venerdì 14 aprile – con la quarta e ultima tappa con arrivo a Giarre. Il capitano dell’Astana ha conquistato la frazione al termine di una fuga solitaria che gli ha garantito anche la vittoria finale con un vantaggio di 44″ sul sudafricano Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), secondo da solo anche nella tappa conclusiva.

La corsa siciliana però ha riservato ottime notizie anche per la Eolo-Kometa: la squadra di matrice varesotta ha ritrovato uno dei suoi leader, Vincenzo Albanese che pur non riuscendo a ottenere una vittoria, ha fatto incetta di risultati. “Alba” ha centrato il terzo posto sia nell’ultima frazione sia nella classifica finale sfruttando anche un “buco” preso sul traguardo dall’ex leader Finn Fisher-Black: l’abbuono odierno e appunto il leggero distacco del corridore della UAE hanno permesso al 26enne azzurro di salire sul podio conclusivo.

Quello di Albanese è stato un grande “Sicilia”, anche in virtù del fatto che il corridore era all’esordio stagionale per via di una brutta caduta rimediata in Spagna a gennaio. Il capitano della Eolo ha ottenuto due secondi, un terzo e un quinto posto e ha centrato anche la maglia di leader della classifica a punti (foto in alto | M. Borserini/Eok) con pienissimo merito. Importanti, soprattutto nelle prime due giornate, anche i compagni che lo hanno pilotato in volata come Mirco Maestri e Diego Pablo Sevilla.

I piazzamenti colti in Sicilia sono un ottimo viatico, quindi, in vista del Giro d’Italia: in quel caso Albanese sarà il principale “cacciatore di tappa” in casa Eolo-Kometa anche se nelle frazioni di montagna o comunque di salita toccherà all’altro capitano, Lorenzo Fortunato, entrare in azione per cercare il colpo. “Alba” ora parteciperà al “Giro della Città di Reggio Calabria” in programma domenica 16 e poi dovrebbe fare parte della formazione iscritta al Giro delle Asturie, proprio con Fortunato.