Gli alunni dell’Istituto Maria Ausiliatrice portano il cinema e i sogni al Teatro Dante di Castellanza

Gli alunni delle classi 3A e 3B della scuola secondaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza hanno portato in scena al Teatro Dante lo spettacolo “Sognando… al cinema!”. La performance teatrale è stata interamente realizzata e interpretata dai 49 alunni delle due classi che, dopo un viaggio di approfondimento e di istruzione al Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema di Cinecittà a Roma e al Museo Nazionale del Cinema di Torino, hanno portato sul palco la tematica del sogno vista attraverso il cinema.

I ragazzi hanno portato sul palco la storia della nascita del cinema, dando ampio spazio a Roma dove sono stati girati molti film di successo mondiale come “Il gladiatore” e “La dolce vita” fino al sogno americano e le migrazioni verso gli Stati Uniti. «Ci avete stupito perché ci avete presentato un lavoro di qualità e di classe. – dice la Direttrice Suor Maria al termine dello spettacolo – Questa sera avete realizzato il sogno di Don Bosco che sognava proprio il teatro e la musica per i ragazzi. Don Bosco era convinto che teatro e musica erano mezzi per rendere protagonisti i ragazzi e che quindi riuscissero a fargli tirare fuori il meglio di loro, voi ci siete riusciti».

Alla performance ha partecipato anche il coro dell’Istituto Vocal Dreams, recentemente scelto per rappresentare la provincia di Varese nella rassegna lombarda “Cori di classe”. Molti anche gli ex alunni dell’Istituto che hanno partecipato alla serata in varie vesti dietro le quinte. La performance si è conclusa con l’invito a cogliere l’attimo e realizzare i propri sogni, tratto dal celebre film “L’attimo fuggente”. I ragazzi con questo spettacolo non hanno solo dato prova di grande impegno e bravura ma hanno anche saputo cogliere l’insegnamento trasmesso dall’opera teatrale che hanno portato in scena.

Al termine della serata sono stati ringraziati i docenti per il lavoro di approfondimento svolto in classe con i ragazzi e il Comune di Castellanza per aver patrocinato l’evento. Tanti i genitori e i parenti presenti in sala che hanno apprezzato molto il lavoro svolto dai ragazzi.