Gli appuntamenti del 25 Aprile a Varese e in provincia

Gli appuntamenti più significativi nel Varesotto in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione:

VARESE -le manifestazioni del 25 aprile prevedono alle 8.30 una messa nella Basilica di San Vittore in suffragio dei caduti per la libertà, poi alle 9.30 sfilata e corteo per le vie cittadine e alle 10.30 in Salone Estense la manifestazione clou della giornata con la presenza delle autorità, l’intervento degli studenti IV C Liceo Ferraris e come relatrice ufficiale Katia Visconti, professore di Storia Moderna Università dell’Insubria. Alle 12,30 presso il circolo Coopuf Via De Cristoforis 5 ci sarà anche un “pranzo del 25 aprile” L’articolo sulle manifestazioni per il 25 aprile a Varese

BUSTO ARSIZIO – Martedì 25 aprile dalle 8 ogni cittadino di Busto potrà portare un omaggio personale ai luoghi della memoria (Qui l’elenco dei Monumenti). Alle 10.15 ci sarà l’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, piazza Trento e Trieste. Il corteo con la Banda dell’Associazione Borsound1919 accompagnerà poi alla deposizione della corona Monumento alla Resistenza e Deportazione in via F.Ili d’Italia alle 10.30. Seguiranno nella Piazzetta dedicata ad Angioletto Castiglioni i saluti istituzionali ela conferenza a cura del Prof. Giorgio Vecchio dal titolo: la Resistenza italiana, le Resistenze europee e la nascita dell’Europa unita. Vecchio, già professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Parma, è presidente del comitato scientifico dell’Istituto Alcide Cervi e ha scritto numerosi libri sulla Resistenza. Le celebrazioni si chiuderanno alle 11.30 con la Santa Messa al Tempio Civico di Sant’Anna. Leggi il programma

GALLARATE – Alle 9.30 è in programma la santa messa al Sacrario dei Caduti (con l’accompagnamento della Corale Arnatese), al termine della quale si procederà alla deposizione delle corone d’alloro. Subito dopo sul piazzale del cimitero ci saranno gli interventi, dalle 10.15 uno studente leggerà un brano, poi ci saranno gli interventi del sindaco Andrea Cassani e dell’oratore ufficiale, Nicol Alejandra Lovazzano di Anpi Gallarate. Dalle 10.45 il corteo attraverserà viale Milano, piazza San Lorenzo, via Cavour, fino ad arrivare a Largo Camussi, dove ci sarà la sosta per la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento alla Resistenza. Di qui si proseguirà poi verso corso Italia, piazza Libertà, via Turati, piazza Garibaldi e via San Francesco, per raggiungere piazza Risorgimento con il momento raccoglimento e deposizione delle corone davanti al Monumento dei Caduti. Leggi l’articolo

SARONNO – Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Libertà, dove si farà l’alzabandiera. Alle 10 santa messa nella chiesa prepositurale, dopo la quale è previsto il corteo, che si snoda da corso Italia verso piazza san Francesco, via Diaz, viale Rimembranze, piazza caduti saronnesi. Le onoranze ai monumenti con deposizione di corone d’alloro saranno ai monumenti a Salvo D’Acquisto e ai Caduti Saronnesi per la Liberazione. In piazza Caduti saronnesi ci saranno anche i discorsi commemorativi. Leggi l’articolo

ALBIZZATE – La celebrazione ufficiale del 25 Aprile si apre con il ritrovo nel cortile del Comune alle 9,30 – Il programma

AZZATE – Messa e celebrazioni ufficiali per il 25 Aprile di Azzate, che proseguirà con un rinfresco offerto a tutti e la mostra del concorso sul 2 Giugno – Il programma

BIANDRONNO – Giovanni Bloisi, il “ciclista della Memoria” è il protagonsita dell’evento organizzato nel pomeriggio del 25 aprile alle sale Scuderie di Villa Borghi. Racconterà dei suoi viaggi per “non dimenticare mai”, di come in sella alla sua bicicletta ha attraversato l’Europa per onorare la memoria dei Caduti nelle stragi nazifasciste – Leggi qui

CASSANO MAGNAGO – La Liberazione arriva in bici: Cassano festeggia il 25 aprile con corteo, teatro e mostre

Oltre alla tradizionale sfilata e commemorazione, la Liberazione quest’anno viene ricordata anche con due eventi che sono legati alla bicicletta nella Resistenza, a un mese dal passaggio del Giro d’Italia – Il programma

CASTELLANZA – Programma denso di appuntamenti per festeggiare il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un parallelo internazionale che guarda alla Birmania e uno spettacolo sugli operai deportati della Comerio. Fino al 6 maggio da visitare la mostra allestita con le storie e i documenti conservati nell’archivio comunale – Il programma

GEMONIO – Staffette resistenti con partenza e arrivo a Gemonio, dove si svolge Resistenza in festa. Domenica 23 aprile con due diversi itinerari per pedalare, uno per “tutti”, di 15 km, e uno per i “duri”, quelli allenati – Il programma

SOMMA LOMBARDO – La sezione cittadina del Cai propone lunedì 24 aprile, nella sala polivalente Giovanni Paolo II (Biblioteca in via Marconi) una speciale rielaborazione del film documentario “Valgrande ’44 – storia del rastrellamento” – La serata

VALLE OLONA – Tanti e interessanti gli appuntamenti che nel fine settimana e martedì 25 Aprile animeranno i comuni della valle – Li trovate qui