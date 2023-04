Gli appuntamenti della campagna elettorale della candidata Maestroni e della lista Insieme Bardello con Malgesso e Bregano

Prima uscita pubblica per la lista civica Insieme Bardello con Malgesso e Bregano che sostiene Monica Maestroni come candidato sindaco. Nella scheda elettorale è la lista nr 2. Questa sera, venerdì 21 aprile ci sarà la presentazione della lista nella sala consiliare del palazzo comunale di Bregano, con inizio alle ore 21.

Sabato 22 la campagna elettorale si sposte nel gazebo che sarà allestito a Bardello in via Matteotti 4, nel piazzale antistante la scuola primaria. Candidati sindaco e consiglieri saranno presenti dalle 14.3 alle 17.30

Venerdì 28 aprile la presentazione della lista sarà nel salone dell’oratorio di Malgesso con indico alle re 21 mentre sabato 29 sarà allestito il gazebo della campagna elettorale a Bregano in via Mazzini 604 nel piazzale antistante la cooperativa di consumo. Saranno presenti dalle 14.30 alle 17.30.

Il 5 maggio la presentazione della lista sarà nell’ex sala consiliare del palazzo municipale di Bardello in via Mazzini 2 con inizio alle ore 21 mentre sabato 6 maggio il gazebo elettorale sarà presente dalle 15.00 alle 18.00 a Malgesso in via Varese 35 nel piazzale antistante la parrocchia. In contemporanea sarà sempre a Malgesso, ma dalle 15 alle 17, in via Brebbia 2 nel piazzale antistante il centro commerciale lungo la Provinciale 35.

La chiusura della campagna elettorale, venerdì 12 maggio, sarà a Malgesso, in via Besozzo all’interno del parco pubblico Din Don dalle ore 20.30.

