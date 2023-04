Gli appuntamenti di maggio alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Prosegue il calendario degli appuntamenti culturali organizzati dalla Galleria Boragno nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio.

Giovedì 4 maggio alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Il gatto di Rembrandt” di Alberto Brambilla, edito da GM Libri: un romanzo che mescola in modo originalissimo narrazione ed erudizione, trame misteriose e sottile ironia. La presentazione sarà a cura di Giorgio Faccincani. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

Venerdì 5 maggio alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Blues nel Sahel” di Giampaolo Grampa, edito da Progetto Cultura. Il romanzo segue le avventure in Africa di due giornalisti freelance, accompagnati da una giovane paleontologa che sembra nascondere un mistero. Il libro sarà introdotto dalla professoressa Anna Ramponi in un dialogo con l’autore.

Domenica 7 maggio alle 17.30 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “La famiglia canterina” di Anita Camarella, edito da Fingerpicking.net. L’opera per ragazzi (dai 6 anni in su), accompagnata dalle illustrazioni di Marcello Milanese e da un audiolibro con 10 brani musicali originali, racconta la storia dello swing italiano attraverso gli occhi di una bambina che, insieme ai suoi genitori musicisti, deve affrontare le difficoltà della vita durante la Seconda Guerra Mondiale. La presentazione sarà curata dal dottor Francesco Gaeta. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

Segnalo inoltre che giovedì 27 e venerdì 28 aprile alle 20.30 la Sala Monaco della Biblioteca comunale “G.B. Roggia” di Busto Arsizio (ingresso da via Borroni) ospiterà due conferenze sui trattamenti olistici organizzate con la collaborazione di Bustolibri.com.

L’appuntamento di giovedì 27, su trattamenti olistici, fisioterapia e fiori di Bach, sarà condotto da Simona Pastori e dal dottor Luca Imbellone. Venerdì 28 si parlerà invece di nutrizione e corretta alimentazione con Simona Pastori, la dottoressa Manuela Campiglio e la naturopata Claudia Ferella.