Gli studenti del Liceo Coreutico di Busto Arsizio a lezione con l’étoile Oriella Dorella

Secondo appuntamento con l’étoile Oriella Dorella per gli studenti del Liceo Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio.

I ragazzi avevano già incontrato la grande danzatrice per un primo stage lo scorso novembre, e in quell’occasione hanno potuto ascoltare l’esperienza coreutica professionale della prima ballerina, che ha ha dedicato del tempo prezioso per rispondere alle domande poste dagli alunni.

Questo pomeriggio la lezione di tecnica della danza classica ha coinvolto le classi del triennio a indirizzo classico e contemporaneo, guidate nelle ore curricolari dai docenti Michela Morelli, Ilaria De Santis, Francesco Posa, Laura Tumiati e Angela Perrino.

Con l’accompagnamento al pianoforte dei Maestri Corinna Sinigaglia e Irene Gaggioli, l’étoile ha condotto la lezione dedicandosi non soltanto alla cura della tecnica ma anche dell’artisticitá con attenzione e dedizione a tutti gli studenti.

I suoi preziosi consigli hanno mantenuto vivo l’interesse e la partecipazione degli alunni durante queste ore pomeridiane di grande crescita didattica per loro.