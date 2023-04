Gli studenti dell’Isis Facchinetti di Castellanza si qualificano ai campionati europei di robotica

Sono finiti da pochi giorni i campionati nazionali di robotica “Robocup Junior” i ragazzi del “Gruppo Aurat” dell’Isis Facchinetti sono arrivati secondi nella categoria “On Stage” qualificandosi così per i campionati Europei di Zagabria (Croazia) che si terranno dal 7 al 10 giugno.

Il progetto consiste in uno spettacolo composto da un giocoliere e un elefante entrambi robotici che sfruttando la matematica e tre diverse intelligenze artificiali riescono a svolgere una serie di azioni quali riconoscere e prendere oggetti e appoggiarli in specifici punti.

Gli Studenti coinvolti: Angelogabriele Anzaldi, Riccardo Lombardi, Nicholas Puglia, Tahanass Seddik , Daniele Zmarandache, Fabio Maffiolini e Lorenzo Landini.

Nella categoria Rescue Line sono arrivati quinti su 80 squadre segnando un nuovo record interno per la scuola, lo scorso anno erano arrivati decimi su 40. Gli Studenti coinvolti: Jos Pichal, Alin Tomoiaga, Mirko Serio e Lorenzo De Luna.