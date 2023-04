«Grazie angeli». Una lettrice ringrazia il personale dell’ospedale di Cittiglio

Preferisce rimanere anonima la lettrice che questa mattina ha scritto alla redazione per esprimere tutta la sua riconoscenza al personale dell’ospedale di Cittiglio.

«Ho deciso di scrivere queste parole per ringraziare tutto il personale medico e paramedico dell’ospedale di Cittiglio in particolare tutto il personale del Pronto Soccorso e reparto Medicina che in questi giorni hanno accolto in emergenza e assistito una persona a me cara con una professionalità e con una umanità che merita di essere lodata. Ringrazio tutti per loro disponibilità anche nei confronti di noi famigliari. Grazie Angeli. Grazie di esistere».

Tra i tanti casi di malasanità che spesso vengono documentati, è bello raccontare anche le esperienze positive che lodano la grande professionalità del personale sanitario nazionale.