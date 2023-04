GT World Challenge al via da Monza: Alessio Rovera e Valentino Rossi tra i protagonisti

Da una Ferrari all’altra: appena disputata la seconda tappa del mondiale endurance sulla “vecchia” 488 GTE, Alessio Rovera trasferisce armi e bagagli sulla nuovissima 296 GT3 del Cavallino Rampante per disputare il primo appuntamento stagionale del GT World Challenge Europe che si disputa sulla pista di Monza.

Il campionato promosso dalla SRO – quello che un tempo era noto come Blancpain GT Series – scatta dall’Autodromo Nazionale tra sabato 22 e domenica 23 aprile (la gara si disputa sulla distanza delle 3 ore) e tra i tanti motivi di interesse ha quello di schierare in griglia anche una BMW del team WRT affidata a Valentino Rossi, personaggio che favorisce l’alta attenzione mediatica intorno alla competizione. E che non è presente solo per partecipare ma per provare a fare risultato.

Rovera, che ha 27 anni ed è pilota ufficiale della Ferrari, ritroverà nel box Nicklas Nielsen, il danese con cui ha condiviso i due trionfi mondiali 2021 (GTE Am) e 2022 (LMP2). Con loro sulla vettura #51 gestita da AF Corse, anche il russo (con licenza israeliana) Robert Shwartzman, alla prima stagione in GT e soprattutto pilota di riserva per la Scuderia di Formula 1 alle spalle di Leclerc e Sainz. Il driver di Varese non è nuovo per la categoria che quest’anno frequenterà per l’intero calendario: nel 2022 aveva infatti vinto la 24 Ore di Spa – l’appuntamento centrale del GTWC – nella categoria Pro-Am.

«Si parte da una pista che conosco bene ma con un’auto nuova e questa gara potrà aiutarci a capire ulteriori aspetti. C’è fiducia perché nei test abbiamo lavorato bene sulla messa a punto e ora la 296 GT3 si comporta in maniera più efficace. Il GT World Challenge è uno dei campionati più duri, con tantissimi iscritti e un livello di piloti molto alto. Sono molto contento di poterlo affrontare per la prima volta da inizio stagione sulla vettura Pro. Riuscire a far bene qui significa che tutte le componenti della squadra funzionano bene: a Monza l’obiettivo iniziale è far bene la qualifica, trovare un giro pulito e veloce sarà fondamentale con così tante auto al via. Difficile dire dove siamo rispetto alla concorrenza perché alcune vetture sono più collaudate (la 296 è nuovissima e ha esordito a gennaio nell’IMSA in America ndr) e quindi sulla carta potrebbero avere un vantaggio, ma vedremo. Per la stagione bisogna puntare ad arrivare sempre al traguardo e sempre con più punti possibile; poi bisognerà provare a vincere a Spa, la gara più importante».

Tra gli altri partecipanti (sono ben 55 le GT iscritte nelle varie classi) spicca la presenza del campione in carica Raffaele Marciello (italo/svizzero con radici anche varesotte) sulla Mercedes AMG #88 con Boguslavskiy e Gounon e quella del terzetto Ferrari-AF Corse formato da Fuoco, Rigon e Pier Guidi. Sabato le sessioni di prova (ore 9 e 13.49), domenica le qualifiche dalle 9 e la gara di 3 ore con semaforo verde alle 15.