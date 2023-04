Guida folle, incidenti e cartelli abbattuti per le strade di Vergiate: 26enne fermato dalla polizia locale

Un bel trambusto e anche molta apprensione a Vergiate ieri pomeriggio (giovedì 27 aprile) intorno alle 15.30, quando diversi cittadini hanno cominciato a segnalare alla Polizia Locale comportamenti alla guida alquanto anomali, che mettevano in pericolo l’incolumità di tutti i presenti sulla strada. La situazione sembrava fuori controllo, con un’auto bianca che si muoveva a velocità sconsiderata e che ha causato incidenti, salto di cordoli, abbattimento di cartelli stradali e tamponamenti con fuga.

Dopo un po’ di tempo, gli agenti hanno individuato l’autovettura in questione, ma l’inseguimento non sarebbe stata la cosa migliore da fare. Infatti, l’individuo alla guida dell’auto era sotto l’effetto di psicofarmaci ed in crisi di astinenza da eroina.

La polizia ha deciso di seguire la strategia “Controllo a vista” e ha mantenuto una radiocomunicazione costante con la centrale operativa. Finalmente, dopo un po’ di tempo, il blocco dell’auto è avvenuto con un intervento in sicurezza sul territorio di Somma Lombardo grazie alla preziosa collaborazione dei colleghi del comune confinante.

Il protagonista del pomeriggio burrascoso è un ventiseienne, a cui sono stati formalizzati gli atti di rito. La patente è stata ritirata e l’auto è stata sequestrata. Per fortuna, il pericolo è stato scampato e non ci sono state vittime o feriti gravi.

La Polizia Locale di Vergiate ha ringraziato i cittadini che hanno collaborato fornendo informazioni utili, e ha esortato tutti a segnalare qualsiasi comportamento anomalo che metta in pericolo la sicurezza sulla strada.