I bimbi della scuola Della Chiesa con “le mani in pasta” nelle cucine del De Filippi

I bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia Della Chiesa di Varese hanno avuto l’opportunità di partecipare a due lezioni di cucina presso l’istituto alberghiero De Filippi di Varese. Questa collaborazione è stata un’ottima iniziativa per i nostri bambini: attraverso il laboratorio “Mani in pasta”, hanno avuto l’opportunità di lavorare con uno chef professionista, che con l’aiuto degli studenti dell’istituto, hanno imparato ad impastare gustosi biscotti e cucinare deliziose pizzette.

Il cibo e la cucina possono diventare occasioni speciali per mettere in gioco azioni educative in grado di stimolare lo sviluppo psicofisico del bambino, la sua autonomia, la sua crescita e il suo bagaglio culturale.

Lo stimolo del cucinare insieme, fornisce importanti opportunità di relazione e di socializzazione: l’accettazione e il superamento dei propri limiti, e la spinta ad apprezzare la possibilità di accettare l’aiuto di adulti e compagni e di provare per questo gratitudine.

Grazie a questa attività i bambini trovano la giusta concentrazione e attenzione, e attraverso la condivisione di un progetto comune imparano che all’interno del laboratorio esistono delle regole da rispettare per realizzare un piatto; essendo un’attività piacevole.