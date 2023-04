I campioni olimpici al palaghiaccio, i maltrattamenti in comunità, la giornata della ristorazione dedicata al pane nel podcast del 26 aprile

Le notizie del podcast di mercoledì 26 aprile

Hanno patteggiato pene dai 2 ai 3 anni i gestori di una casa famiglia della zona di Busto Arsizio, chiusa a maggio del 2022, a seguito di un’indagine per maltrattamenti nei confronti di piccoli ospiti.

Diciassette in tutto le parti lese, tutti minori e uno di loro anche con una disabilità , che negli anni sono stati ospitati nell’abitazione di questa famiglia composta da padre, madre e figlio, tutti coinvolti nella gestione di quello che per questi ragazzi era diventato un lager.

Gli agenti della Squadra Mobile di Varese, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, avevano accertato i maltrattamenti. I ragazzi erano costretti a vivere in uno scantinato, senza luce naturale, a mangiare cibo scaduto o gli scarti dei pasti dei gestori della struttura, costretti a pulire anche le zone della casa dove vivevano i gestori, compresi i bagni, con la possibilità di usare l’acqua calda per lavarsi solo per pochi minuti, minacciati e percossi se non si comportavano secondo i voleri dei tre, mortificati e subendo insulti nei confronti dei componenti delle famiglie di origine.

L’indagine, che si è conclusa con il patteggiamento da parte dei tre aguzzini, era partita dalle segnalazioni di alcune persone che avevano prestato opera tra quelle mura e che si erano accorti della situazione di degrado umano in cui vivevano queste giovani vittime due volte.

La comunità è stata chiusa e i minori collocati presso centri idonei.

Sono state scoperte dalla guardia di finanza Due aree demaniali occupate abusivamente, 2.000 metri quadrati di terreno sottratto al pubblico per farne uso esclusivo. Una è stata scoperta sul Lago di Varese e una sul Lago di Ghirla: due privati avevano occupato le aree inglobandole alle rispettive proprietà private.

Le Fiamme Gialle hanno disposto il sequestro amministrativo delle aree demaniali occupate abusivamente e hanno contestato gli omessi versamenti all’Erario di canoni demaniali pari a 419.000 euro riferiti agli ultimi 10 anni.

Ai due trasgressori inoltre è stato ordinata la regolarizzazione della posizione debitoria, pena la rimozione forzata a loro spese delle opere abusivamente realizzate nonché il ripristino dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico.

La Cooperativa Arnatese di Consumo è un circolo di quartiere a Gallarate, rione Arnate: qui una volta a settimana un gruppo di donne pakistane si trova per fare lezioni d’italiano ma anche per trovare uno spazio di aggregazione. Uno sforzo che è sostenuto da APV associazione pakistani varesini, dalla onlus Iscos e dallo stesso circolo, nato oltre cento anni fa per offrire un luogo di ritrovo e di solidarietà tra i lavoratori. Le donne pakistane fanno parte di una comunità che conta 4000 persone in provincia di Varese, per lo più concentrate nella zona di Gallarate e dintorni: questa mattina hanno ricevuto la visita della console pakistana AqsaNawaz, che prima aveva visitato anche Cavaria con Premezzo, incontrando anche l’amministrazione del sindaco Franco Zeni. Sindaco leghista, ma che ha avviato un dialogo con la comunità pakistana, nel segno dell’aiuto reciproco e della collaborazione su possibilità ed eventuali problemi.

Nelle ultime settimane, il rinnovato palaghiaccio di Varese ha ospitato gli allenamenti di due vere e proprie stelle del pattinaggio artistico. Una è famosissima in Italia, l’altoatesina Carolina Kostner che si era esibita in via Albani anche davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’altra è invece celebre in Giappone, perché Yuma Kagiyama, 20 anni ancora da compiere, ha già al collo due medaglie olimpiche ed è la star della nazionale maschile del Sol Levante.

Kagiyama ha scelto Varese per una serie di allenamenti con cui sta recuperando da un recente infortunio che lo ha tenuto distante dalle ultime gare internazionali ma la sua presenza in città potrebbe essere fondamentale per il futuro. Non è un mistero che l’Acinque Ice Arena possa diventare la base di qualche delegazione sportiva durante le olimpiadi di Milano Cortina 2026 ma anche in occasione degli eventi preolimpici solitamente organizzati nelle città sede dei Giochi. Varese e il suo impianto sono stati oggetto di visita approfondita da parte di diversi membri del Comitato Olimpico nipponico che ha apprezzato sia il palaghiaccio sia il territorio circostante. La possibilità quindi che il Giappone faccia base a Varese per le Olimpiadi si fa quindi più concreta anche se non sarebbe l’unica opzione.

Una giornata dell’orgoglio della ristorazione, dopo tanti anni difficili dettati dalla pandemia: si chiama “Giornata della Ristorazione, si svolgerà il 28 aprile e l’ha organizzata Fipe Confcommercio nazionale, vedendo coinvolti più di 5000 locali in tutta Italia, circa 60 dei quali in provincia di Varese. Ce ne parla Giordano Ferrarese, presidente di Fipe Confcommercio Varese e Ivana Perusin, vicesindaco di Varese