I carabinieri cercano i ladri in un appartamento di Cuveglio e trovano una piantagione di marijuana

Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Devono averlo pensato anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Luino che hanno denunciato in stato di libertà un 40enne dell’alto Varesotto per la coltivazione domestica di sostanza stupefacente.

In effetti, questa storia ha un inizio che non faceva certo presagire l’esito finale. I carabinieri vengono allertati per il furto di una scala in un cantiere edile. Una volta sul posto notano la scala appoggiata a un muro di una vicina abitazione e il vetro di una finestra infranto. Segni di un evidente effrazione da parte dei ladri. Naturalmente i carabinieri decidono di intervenire salendo sulla scala per cercare di cogliere i topi di appartamento in flagranza di reato, ma una volta nell’abitazione si trovano di fronte a una scena un poco diversa da quella ipotizzata.

Insieme a un apparente disordine generale compatibile con quello di una casa rovistata dai ladri, hanno subito avvertito un singolare rumore di ventilazione forzata e un forte e inconfondibile odore di Marijuana. Nell’immediatezza, i carabineiri hanno deciso così di entrare, trovandosi di fronte non solo ad un avvenuto furto di lieve entità , ma anche ad una sorpresa poiché, all’interno di una camera da letto, era presente una vera e propria serra domestica con diverse piante di Marijuana alte già circa un metro.

Una volta rintracciato, il singolare “agricoltore” casalingo è stato denunciato a piede libero mentre lo stupefacente, su cui saranno operati gli accertamenti di rito sul contenuto di principio attivo, è stato sequestrato insieme all’intera struttura, costruita con tutto il necessario in termini di: illuminazione artificiale, ventilazione e riscaldamento, all’interno di un box telato. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese.