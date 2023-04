I Finley e il Teenage Dream Party insieme sul palco del Rugby Sound di Legnano

“Avete impegni per il 30 giugno? Cancellateli, perché finalmente si gioca in casa”. I Finley, storica band legnanese, presentano così sui propri profili social la serata live al Rugby Sound di Legnano.

Il 30 giugno l’isola del Castello di Legnano diventerà la più grande festa 2000’s mai vista grazie alla musica del Teenage Dream Party, la festa che ha fatto registrare sold-out in tutta Italia e fatto innamorare migliaia di persone nei più importanti live club. Con loro sul palco i Finley, l’amatissima band pop punk legnanese che ha fatto sognare generazioni di fans infiammerà il palco con i suoi successi e riabbraccerà il pubblico in una notte che farà perdere la voce e far battere forte il cuore.

Un super mix che riporterà agli anni più spensierati passando da una hit all’altra tra i Finley e le musiche di High School Musical, Disney Channel e tutti i successi cantati a squarciagola da una generazione.

Sulle pagine social del Rugby Sound le informazioni su prezzi dei biglietti e prevendite.