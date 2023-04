“I ghiacciai alpini tra storia e attualità” in una tavola rotonda al Chiostro di Voltorre

Nell’ambito della mostra “Ofelia. Annegamento di un ghiacciaio”, a cura di Carla Tocchetti, l’associazione culturale Sarisc propone una tavola rotonda in collaborazione con il Club Alpino Italiano, Sezioni di Varese e Gavirate, dal titolo “I ghiacciai alpini tra storia e attualità”. L’evento è in programma sabato 28 aprile alle 16 nella Sala del Capitolo al Chiostro di Voltorre, a Gavirate.

Nella prima parte dell’incontro Tona Sironi racconterà la spedizione del 1958 con Vivi Papi per il nascente Catasto dei ghiacciai italiani, per conto del Cai Varese, del Comitato Glaciologico Italiano e del professor Nangeroni dell’Università degli Studi di Milano. I materiali iconografici di Papi, sinora inediti, sono stati concessi dall’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities, Archivio fotografico, Fondo Vivi Papi che si trova a Villa Toeplitz presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Giacomo Grassi, funzionario scientifico del Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea e autore IPCC parlerà dell’attualità climatica e del ruolo delle istituzioni; Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino presenterà l’attività del Comitato Glaciologico Italiano con osservazioni sui ghiacciai del nostro territorio.

Nella seconda parte Tona Sironi presenterà il libro “I vagabondi della montagna” (Hoepli) di cui è traduttrice dal tedesco, con proiezione di foto dell’archivio dell’ex marito Kurt Diemberger, una celebrità nel mondo delle ascensioni. Il volume riporta i diari degli anni ’30, scritti a mano in caratteri gotici del celebre scalatore nato a Monaco di Baviera Hans Ertl, protagonista di una stagione eroica dell’alpinismo europeo. Di lui Kurt Diemberger ebbe a dire: “Conobbi Hans Ertl a Monaco di Baviera in occasione di una delle sue famose conferenze, che richiamavano anche duemila persone. Proiettò il film “Hito-Hito” dal nome di una sua spedizione nella foresta amazzonica. Ne rimasi talmente affascinato che mi dissi “voglio diventare come lui”.

Modera l’incontro il giornalista Sergio Rossi. Ingresso libero