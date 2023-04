I Giovani Democratici chiedono alle istituzioni di patrocinare il Varese Pride

I Giovani Democratici Della Provincia di Varese chiedono alle istituzioni provinciali di patrocinare il Varese Pride. Per i GD si tratta di un’ importante azione che serve per chiarire che le istituzioni vogliono combattere attivamente le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che ancora oggi rappresentano un ostacolo verso un’effettiva uguaglianza tra i cittadini.

«La Provincia è la casa dei comuni e i comuni sono la casa di tutti, dare il patrocinio al Pride è un forte segnale di partecipazione alla battaglia per i diritti civili. La Provincia ha già patrocinato in passato questo evento e crediamo si debba ribadire il nostro appoggio verso una battaglia che è di tutti» – dichiara la giovane consigliera provinciale del Pd e dei GD Cecilia Carangi.

«Noi Giovani Democratici siamo e saremo sempre dalla parte della comunità LGBTQIA+, pretendiamo che le istituzioni provinciali manifestino il proprio appoggio a questa causa che è un riferimento per tutti i cittadini e le cittadine della provincia di Varese» – sono le parole del segretario Michelangelo Moffa, della presidente Anna Zambon e del vicesegretario Samuele Oppedisano.

Anche i segretari dei circoli territoriali dei Giovani Democratici ribadiscono la posizione della giovanile: <«aremo presenti alla manifestazione del Varese Pride, coi nostri iscritti da tutta la provincia, e ci auguriamo che i nostri rappresentanti nelle istituzioni facciano lo stesso» – dichiarano il segretario di Somma Lombardo Fabio Daddozio, il segretario di Varese città Riccardo Tomaiuoli, il segretario dei Laghi Pierluigi Lucchina e la segretaria di Gallarate Valentina Ferrati e il responsabile enti locali Matteo Capriolo.