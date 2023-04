I Giovani Democratici di Varese: “Ingiustificabile ciò che è avvenuto ad Azzate il 25 Aprile”

I Giovani Democratici di Varese intervengono dopo i fatti del 25 Aprile ad Azzate: «Ciò che è avvenuto il 25 Aprile alla manifestazione di Azzate è semplicemente ingiustificabile, è incredibile come ancora nel 2023 dobbiamo vivere momenti del genere. Mostriamo la più sincera vicinanza ai manifestanti e indignazione invece nel vedere come ancora una volta non si sia riuscito a vivere la Liberazione come una festa unitaria e civile».

«Dei ragazzi come noi sono morti per la libertà di tutti, anche di chi oggi infanga la Festa della Liberazione dal Nazifascismo con gesti indegni», chiosano i GiovaniDem.