I Liberi Artisti omaggiano il colore dell’anno: Viva Magenta

Ogni anno l’azienda statunitense Pantone dichiara il colore dell’anno. Nel 2023 è il Viva Magenta e la suggestiva cornice di Palazzo Verbania a Luino, ospita al 30 aprile al 25 giugno la mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese dal titolo proprio “Viva Magenta color of the year”. Inaugurazione domenica 30 aprile ore 17:00.

In mostra le opere di 31 artisti che si confrontano con il colore viva magenta, ed accanto ad essi nove scrittori e poeti leggeranno i loro componimenti sul tema della mostra.

Con questa mostra il nuovo presidente Daniele Garzonio, con la fattiva collaborazione della nuova Direzione e di tutti i soci, si propone di dare un nuovo impulso alla vita associativa che da oltre quarant’anni opera in modo attivo nella provincia di Varese.

Nell’occasione è stato stampato un catalogo con un testo critico di Ettore Ceriani e testimonianze del Sindaco di Luino Enrico Bianchi, dell’Assessore alla cultura Serena Botta e del Presidente onorario dell’Associazione Marcello Morandini.

Partecipanti.

Artisti:

Gabriella Barioni, Mario Battimiello, Anna Bernasconi, Giorgio Bongiorni, Marialuisa Bossi, Francesco Buda , Alfredo Caldiron, Ignazio Campagna, Franca Carra, Piero Cicoli, Irene Cornacchia, Emilio Corti, Christian Cremona, Francesco Cucci, Franca D’Alfonso, Gilberto Facchinetti, Daniele Garzonio, Luisa Garzonio, Giovanni La Rosa, Lorenzo Luini, Luca Missoni, Serena Moroni, Franca Munafò, Ferdinando Pagani, Maria Letizia Palamà, Giancarlo Pozzi, Antonio Quattrini, Marco Saporiti, Sandro Sardella, Sara Tardonato, Dario Zaffaroni.

Letterati:

Dino Azzalin, Gaetano Blaiotta, Katia Catalano, Maria Elena Danelli, Valentina Pallotta, Sandro Sardella, Valentina Vannetti, Maria Viol, Antonella Visconti.

