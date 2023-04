I Mazziniani: “Dal sindaco di Gallarate una provocazione offensiva”

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Associazione Mazziniana Italiana dopo le celebrazioni del 25 aprile a Gallarate

I Mazziniani Gallaratesi esprimono tutta la loro incredulità e riprovazione nell’avere ascoltato la provocazione del Sindaco Andrea Cassani avvenuta nel corso delle celebrazioni della Festa della Liberazione.

Deplorano il fatto che il Sindaco abbia anteposto la bassa polemica politica contro una parte della sinistra e ANPI ad un alto momento celebrativo passato totalmente in secondo piano, assieme alla bella perorazione affidata all’oratore ufficiale Nicol Alejandra Lovazzano

Ritengono quanto accaduto offensivo per tutti gli antifascisti che hanno voluto prendere parte alla cerimonia, e soprattutto offensivo per chi lottando contro il nazi-fascismo ha perso la vita in nome dei valori e delle libertà che la nostra Democrazia ha posto come fondamento del nostro convivere civile.

Sez. G.Tramarollo di Gallarate

Il Presidente Michele Rusca