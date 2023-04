I “papaveri della resistenza” consegnati ad Anpi dalle donne di Varese in Maglia

E’ stato consegnato nella mattina del 26 aprile a Rocco Cordì, il presidente di Anpi Varese – Sezione Claudio Macchi, il pannello dedicato alle donne della Resistenza realizzato dalle instancabili protagoniste dell’associazione Varese in Maglia.

«È dedicato a tutte le donne che hanno combattuto per noi e che ancora oggi combattono nel mondo» ha spiegato la presidente Antonia Calabrese a nome di tutte coloro che si sono prestate a realizzare all’uncinetto un importante “segno distintivo”: dei papaveri, realizzati in diretta durante lo spettacolo avvenuto in salone Estense il 17 di aprile dal titolo, appunto “Donne di resistenza“. «I papaveri sono stati realizzati “in diretta”, cosi come i quadratini che hanno poi composto il pannello assemblato nei giorni seguenti. I papaveri li abbiamo invece quella sera ai presenti. In quella straordinaria serata eravamo in 24, non solo di Varese in Maglia, ma anche delle altre associazioni che fanno rete con noi in occasione degli eventi e delle educatrici del servizio di psichiatria, con cui collaboriamo ogni mercoledì mattina». L’idea dei papaveri ha avuto uno straordinario successo: anche nei giorni seguenti in molti si sono presentati nella sede dell’associazione, al piano meno due del centro commerciale Le Corti, per poterne avere uno. Il pannello, sempre realizzato all’uncinetto in rosso, bianco e verde e con i papaveri, è stato composto con la direzione artistica de “Il filo di Vale“.

«Per noi quella del 17 è stata una grande occasione per sottolineare il ruolo da protagonista che hanno avuto nella Resistenza le donne, allora ma anche ora contro la violenza e per la parità dei diritti – ha commentato Rocco Cordì – La partecipazione di Varese in maglia è stata un bellisimo modo per sottolineare il contributo fattivo che le donne hanno proprio in queste occasioni».