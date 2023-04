I Piccoli cantori di Torino in concerto per Santa Croce a Cassano Magnago

Sarà l’occasione per ascoltare un coro di voci bianche tra i più acclamati in Europa: composto da una sessantina di elementi, il coro da anni collabora con i migliori artisti nazionali ed internazionali

Il coro Sophia di Cassano Magnago, in collaborazione con la comunità pastorale San Maurizio e con la partecipazione dell’assessorato alla cultura di Cassano Magnago, organizza il tradizionale Concerto di Santa Croce in occasione della Festa Patronale della Parrocchia di Santa Maria del Cerro.

Ospite della serata il Coro Piccoli Cantori di Torino, diretto da Carlo Pavese con un concerto dal titolo “Il Ritmo della Vita”.

Sarà l’occasione per ascoltare un coro di voci bianche tra i più acclamati in Europa: composto da una sessantina di elementi, il coro da anni collabora con i migliori artisti nazionali ed internazionali, tra i quali Elisa, Robbie Williams e, lo scorso anno, Bob Chilcott. Dalla fondazione ad oggi, i Piccoli Cantori hanno collaborato con la RAI, l’Unione Musicale, il Teatro Stabile e il Teatro Regio di Torino, partecipando a concerti, festival e rassegne in tutta Europa. I più recenti impegni hanno riguardato lo scambio con il coro finlandese Vox Aurea nel 2022/2023 e la partecipazione al festival Voci d’Europa di Porto Torres nel settembre 2022, nonché la celebrazione del Cinquantennale dalla fondazione del coro.

Si esibiranno con brani di diversi autori, del passato e contemporanei, che includono Baldassarre Galuppi, Hans Krasa, Bob Chilcott e John Rutter, oltre a brani di autori italiani su testi di Gianni Rodari e a canti spiritual.

Il Ritmo della Vita

coro Piccoli Cantori di Torino

direttore Carlo Pavese

Pianoforte: Gianfranco Montalto

SABATO 06 MAGGIO 2023 ore 20,45

CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA DEL CERRO, P.zza S. Maria – Cassano Magnago

Ingresso libero

Per info:

– corofemminilesophia@gmail.com