I varesini Alfieri e Gadda soddisfatti per l’accordo sul telelavoro per i frontalieri, purché diventi definitivo

Il senatore varesino del Partito democratico Alessandro Alfieri e la deputata Maria Chiara Gadda di Italia Viva esprimono soddisfazione per l’accordo transitorio raggiunto questa mattina tra il governo italiano e quello svizzero sul tema del telelavoro per i frontalieri, ma spingono perché l’accordo diventi definitivo al più presto.

«Bene che il Governo elvetico e quello italiano, dopo il nostro lavoro fatto in Parlamento, abbiano finalmente messo le basi per siglare un accordo amichevole sul telelavoro dei frontalieri – dice il senatore varesino – Non c’è però tempo da perdere, è necessario ora fare tutti i passaggi parlamentari necessari perché diventi effettiva la fase transitoria con effetti a partire dallo scorso febbraio fino al 30 giugno. E, più in generale, che parta subito il negoziato per rendere l’accordo definitivo anche oltre il 30 giugno 2023 e dare così finalmente certezze ai lavoratori frontalieri».

Anche la deputata varesina di Italia Viva valuta positivi i risultati raggiunti, ma chiede che si trovi una soluzione strutturale per telelavoro dei frontalieri: «La prossima settimana alla Camera voteremo in via definitiva il nuovo accordo fiscale tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica. Il testo è frutto di un lavoro di mediazione durato anni, e ora ha raggiunto un punto di equilibrio anche grazie all’interlocuzione preziosa con parti sociali ed enti locali della fascia di frontiera. Questa è una notizia importante e attesa, ma rimane ancora aperta la questione telelavoro, strategica per molti dei 90mila lavoratori frontalieri. Oggi è arrivata la novità di un’intesa tra Italia e Svizzera rispetto a una soluzione transitoria per il telelavoro fino al 30 giugno 2023. Considerato che siamo arrivati al 20 aprile, servono informazioni più chiare e un impegno più strutturale da parte del ministro Giorgetti, altrimenti famiglie e imprese non riusciranno mai a programmare le loro attività con certezza. Non è una questione che ha colori politici, semplicemente il territorio varesino e delle altre province di frontiera hanno bisogno di una risposta».