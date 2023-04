I voti del Varese: Parpinel dà il meglio, davanti manca il guizzo giusto

FRANCIACORTA – VARESE 0-0, I VOTI DEI BIANCOROSSI

PRIORI 6,5: Non grandi interventi, ma tanti piccoli importanti. Altro clean sheet da mettere a referto

FOSCHIANI 6: Bene in difesa, meno davanti. Trova ispirazione quando passa a centrocampo ma dura poco

Salami 5,5: Pochi palloni toccati dai quali non escono soluzioni d’attacco

ROSSI 7: Altra prestazione da giocatore di grande valore. Fisico, carattere e malizia contro avversari di tutto rispetto

MONTICONE 7: Anche per lui una partita di attenzione massima e lotta su ogni pallone. L’ammonizione gli farà perdere l’ultima di campionato, ma lo rivedremo ai playout

PARPINEL 7: Forse la sua miglior prova stagionale: attento, deciso e puntuale. Avanti così

Baldaro s.v.: Qualche minutino nel recupero

MECCA 5,5: Vorrei ma non posso. Qualche volta trova spazio tra le linee ma quelle poche volte non riesce a concretizzare

PICCOLI 6: Diga davanti alla difesa per rinforzare il lavoro dei difensori. Esce per una botta alla testa

Boni 6,5: Dentro nel finale per puntellare la difesa

MALINVERNO 5,5: Gli manca il centesimo per fare l’euro. Sull’intensità non è da meno a nessuno, ma ha bisogno di maggiore carattere nelle scelte

PASTORE 6: È l’arma migliore del Varese e lo sanno anche gli avversari, che non lo lasciano quasi mai partire inibendo ogni scorribanda

ROSSINI 6: Si sbatte per aiutare la squadra ma davanti non si vede quasi mai

SETTIMO 5,5: Pochi spunti e non decisivi. Diciamo che ha trovato giornate migliori. Speriamo che la prossima sia così

Scarpa 5,5: Non riesce a dare quello sprint in più davanti che necessiterebbe la squadra