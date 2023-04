I voti del Varese: Priori ancora decisivo, mezzo gol per Pastore

VARESE – FOLGORE CARATESE 1-0, I VOTI DEI BIANCOROSSI

PRIORI 7: Nel primo tempo mette a referto almeno tre parate importantissime per blindare la porta. Ripresa più di comando della difesa

MONTICONE 6,5: A destra ci mette un po’ a trovare le misure, poi però non fa passare neanche gli spilli

ROSSI 6,5: Ancora una prestazione positiva anche nella prima frazione quando la squadra non gira a dovere

BONI 6,5: Gara solida e attenta, cerca di tenere a galla la barca nei momenti difficili

Baldaro 6: Rientra dopo l’infortunio al piede e lo fa con la giusta faccia. Deve anche spendere un fallo da ammonizione ma con la giusta consapevolezza

PARPINEL 6: Si fa sorprendere dal primo lancio, poi li gestisce meglio. Secondo tempo di buon livello

MECCA 6,5: È uno dei più inspirati, anzi, si poteva cercare con maggior costanza. Trova spesso gli spazi giusti nelle linee avversarie

PICCOLI 6,5: Diga davanti alla difesa, cresce la condizione e di pari passo la sua importanza all’interno della squadra

MALINVERNO 6: Prestazione gagliarda, ma spreca qualche punizione interessante. Poi ne pennella un paio che i compagni non sfruttano. Va bene lo stesso

PASTORE 7: Subisce un numero imprecisato di falli, ma decisamente tanti. Quando riesce strappa, come nell’occasione del gol, che gli si può tranquillamente attribuire per metà

ROSSINI 6: Stringe i denti per giocare e davanti è un riferimento importante. Sbaglia però un paio di aperture che potevano diventare sanguinose e deve ringraziare i compagni che ci mettono le pezzo

SETTIMO 6: Meno bene delle passate due gare, non entra nei gol ma la sua prova è comunque apprezzabile per voglia di fare

Salami 5,5: Non bene oggi. Non riesce a entrare in gara e perde un paio di contrasti sui quali sarebbe servita più grinta