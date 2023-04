Il 25 aprile prima delle elezioni a Lonate: “Non votare è un tradimento verso chi ha dato la vita”

A Lonate Pozzolo una “pietra d’inciampo” ricorderà Annunciato Crivelli, arrestato dai nazisti in Ossola e morto in campo di concentramento: l’annuncio della imminente posa è stato dato dalla sindaca Nadia Rosa nel corso della cerimonia del 25 aprile.

La commemorazione della Liberazione è stata sentita, anche se in pieno clima elettorale hanno fatto “rumore” le assenze di due candidati su quattro. Oltre alla sindaca in carica Nadia Rosa era presente la sfidante di centrodestra Elena Carraro (con altri rappresentanti della sua giunta), ma dalle file della lista Uniti e Liberi è stata fatta notare l’assenza degli altri due competitor, Tiziano Bonini e Modesto Verderio.

Una nota che ha provocato la reazione stizzita di Bonini: «Noi comuni cittadini lavoriamo anche i giorni festivi perché siamo padri, mariti che lavorano per le loro famiglie».

Comunque, al di là della polemica è stato un 25 aprile che ha unito, in un clima anche di riconoscimento. «Una festa di Liberazione per tutti gli italiani», ha detto Carraro.

Rievocando la tragedia del nazifascismo e della guerra portata in tutta Europa da Hitler e Mussolini, la sindaca Rosa ha ricordato che «sono ormai poche le testimonianze dirette di quei tempi» e che «la memoria di chi ha vissuto le ingiustizie e gli orrori di quel periodo va preservata in ogni modo»: «Le parole di Primo Levi e di Liliana Segre, così come le parole di tutti i deportati, i prigionieri politici, i perseguitati, i condannati a morte della resistenza europea devono essere ascoltate e ricordate sempre, tramandate alle nuove generazioni, perché quel periodo venga ricordato nella sua tragica verità e non prevalga alcun revisionismo storico o negazionismo».

«Un nostro concittadino, il partigiano Annunciato Crivelli, morì in un campo di concentramento, a Mauthausen, dove fu deportato appena ventenne. Il nostro Comune si prepara a onorarne la memoria con la posa di una pietra d’inciampo: le pratiche sono avviate e tra qualche mese potremo dare il giusto riconoscimento al sacrificio di questo ragazzo che ha combattuto per la libertà a costo della vita».

Un messaggio attualizzato, anche con uno sguardo sull’importanza della partecipazione collettiva: «Esercitiamo quindi con responsabilità la nostra libertà: impegniamoci per il bene comune, rispettiamo i diritti di tutti combattendo disuguaglianze e discriminazioni, diamo piena attuazione ai valori costituzionali, compiamo il nostro dovere ed esercitiamo i nostri diritti. La partecipazione alla vita pubblica, che avvenga con un impegno attivo o anche solo esercitando il proprio diritto di voto, è sempre più in calo. Questa disaffezione è un grande tradimento che si compie verso chi ha rinunciato alla propria vita perché noi possiamo vivere in democrazia. Non solo oggi dobbiamo ricordare quel sacrificio, non solo oggi dobbiamo festeggiare la Liberazione. Ogni giorno deve essere il 25 aprile: lo possiamo celebrare portando avanti i valori che la giornata di oggi festeggia, ma soprattutto dobbiamo farlo con l’impegno ad agire ogni giorno, con senso civico e responsabilità, e serietà, a favore della nostra comunità».