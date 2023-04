Il cambiamento climatico fra bufale ed evidenze scientifiche: un incontro per chiarire

Se hai dubbi sulle cause del cambiamento climatico e vuoi capire quali sono le bufale in circolazione da non perdere l’incontro con Cristian Scapozza

Si tiene venerdì 28 aprile alle 18:00, presso il Salone Varesecorsi di piazza Motta 4 a Varese la conferenza imperdibile per chi vuole conoscere le evidenze scientifiche sul cambiamento climatico e fare chiarezza sulla questione. Il conduttore dell’evento sarà il noto esperto del settore Cristian Scapozza, Professore in geomorfologia applicata, che guiderà il pubblico attraverso la storia climatica del pianeta Terra, mettendo in luce l’eccezionalità del momento attuale e l’impatto dell’uomo sul riscaldamento climatico in atto. Non solo: si analizzeranno anche gli argomenti principali della controversia sul clima, compresi le evidenze scientifiche e l’organizzazione della comunità scientifica internazionale, in particolare l’IPCC. La sicurezza del nostro pianeta dipende da noi. Partecipa alla conferenza e scopri come stanno veramente le cose.

Per iscriversi gratuitamente: via Whatsapp al numero 3894630220 oppure scrivi a segreteria@ilcavedio.it