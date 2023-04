Il candidato Giuseppe Iocca e la lista Costruiamo insieme il futuro si presentano agli elettori di Bardello con Malgesso e Bregano

La campagna elettorale della lista Costruiamo Insieme il Futuro che sostiene il candidato Giuseppe Iocca a sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano partirà il 27 aprile con la presentazione ufficiale alle 20.30 nella sala consiliare di Bardello. Il 28 aprile sarà la volta di Bregano sempre nell’aula consiliare e sempre alle 20.30 per finire il 5 maggio a Malgesso sempre nella sala consiliare alle 2030. La lista nella scheda elettorale è la numero 1.

La scelta del luogo non è casuale, come recita la stessa presentazione del programma: “Il luogo in cui un’amministrazione esercita le proprie funzioni è il palazzo Comunale. Saremo pertanto lieti di presentare i nostri candidati e il programma presso le sale consiliari”.

Dato che, l’ultimo giorno di attività il municipio di Bardello sarà già sede elettorale, la chiusura della campagna sarà il 12 maggio dalle 20.30 nel salone dell’oratorio di Bardello.

