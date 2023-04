Il console del Senegal in visita a Varese, e al Prefetto dice: “Grazie per l’accoglienza”

Il Console generale del Senegal a Milano, Mamadou Lamine Diouf, ha visitato in settimana la Prefettura di Varese, ricevuto dal Prefetto Salvatore Pasquariello.

L’incontro è avvenuto nell’ambito delle visite programmate dal Console, che ha competenza per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Tentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Tra i temi al centro del dialogo, la gratitudine espressa dal Console per l’accoglienza che il territorio provinciale sta offrendo ai cittadini senegalesi e l’apprezzamento del Prefetto per il crescente interesse economico del Senegal per l’Italia, a dimostrazione degli intensi scambi commerciali tra i due Paesi.

Sono state evidenziate le consolidate relazioni di amicizia tra Italia e Senegal ed esaminate le questioni riguardanti i cittadini senegalesi in provincia di Varese.