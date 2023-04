Il Giro d’Italia, la nuova serie “made in Varese”, il Woodoo Fest nel podcast del 27 aprile

Le notizie del podcast di giovedì 27 aprile

Sabato 20 maggio il Giro d’Italia toccherà Cassano Magnago che per la prima volta nella storia ospiterà l’arrivo di una tappa della Corsa Rosa, la numero 14. In vista di quel giorno, la città ha allestito un programma molto fitto di eventi collaterali dove il ciclismo, ovviamente, è centrale ma non è il solo tema considerato. Lunedì Primo Maggio è prevista la partita di calcio tra l’Union Villa e una formazione mista di sportivi: in campo anche due vincitori del Giro, Ivan Basso e Vincenzo Nibali, un ex azzurro del calcio come Marco Parolo e ancora Marco Melandri, Neto Pereira, Dario Andriotto ed Enrico Gasparotto. Sabato 6 maggio al mattino si replica la Camminata e Pedalata Rosa mentre domenica 7 dal tardo pomeriggio spazio al podismo con la Pink Dream Run al parco della Magana. Nel frattempo in città si lavora per allestire due rotatorie a tema Giro d’Italia mentre il Comune ha iniziato a segnalare il piano di chiusura strade che sarà messo in atto il giorno della corsa.

Non ce la faceva più a stare in casa: troppo forte è stata la tentazione di un caffè al bar vicino alla sua abitazione di Vergobbio, frazione di Cuveglio. Peccato che il 57enne fosse in regime di detenzione domiciliare, stava cioè scontando la pena presso il proprio domicilio per svariate condanne legate a diversi reati e che potesse uscire di casa solo entro determinati orari, dalle 10 alle 12. Invece i carabinieri di Cuvio l’hanno sorpreso nel bar alle 18 di mercoledì, l’hanno riconosciuto e gli hanno contestato l’illecito. Il pregiudicato per tutta risposta ha opposto resistenza, aggredendo i militari con calci e pugni. A quel punto sono scattate le manette per evasione e resistenza a pubblico ufficiale; l’uomo è finito di fronte al giudice di Varese per la direttissima: arresto convalidato e domiciliari.

La funicolare di Varese ha superato il collaudo della revisione ventennale dopo la riqualificazione dell’impianto e la firma sul collaudo già apposta. Ora alla funicolare di Varese manca solo un gestore: la gestione AVT infatti è destinata ad essere sostituita con lo stesso bando dell’agenzia per il trasporto pubblico che troverà una gestione a Monteviasco. Il Comune resterà comunque proprietario dell’impianto, mentre l’agenzia sarà solo l’ente regolatore, che andrà poi ad individuare il soggetto gestore: per questo è ancora presto per conoscere i tempi di riattivazione del servizio.

Un caso tragico, drammatico e controverso che ha scosso l’opinione pubblica negli anni Ottanta, raccontato su Sky un team made in Varese. È il “Delitto di Ponticelli, l’ombra del dubbio”, la nuova docuserie di Sky Original a 40 anni da un caso di cronaca ancora molto discusso. A firmare la regia è Christian Letruria, classe ’77 originario di Busto Arsizio, diplomato al Liceo Classico Cairoli di Varese, regista e autore che per Sky ha curato nel 2021 la regia di “Sarah, la ragazza Avetrana”. La nuova docuserie, in onda dal 22 aprile, nasce da un’idea di Emanuele Cava ed è stata scritta da Matteo Billi, Emanuele Cava con Shadi Cioffi, anche lui originario di Busto Arsizio. C’è lo zampino “varesino” anche per le musiche, curate da Lorenzo Bassignani, mentre la sigla è di un gruppo che rappresenta una pietra miliare per la musica alternativa italiana, i 24 Grana. Nella serie si parla dell’omicidio di due bambine di di 7 e 10 anni, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, nel 1983, nel Rine Incis di Ponticelli, a Napoli. Del delitto vennero accusati tre ragazzi incensurati, tra i 18 e i 20 anni: Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca, Luigi Schiavo. Condannati in tre gradi di giudizio, tutti e tre si sono sempre professati innocenti. Dal 2015 sono uomini liberi, e dopo aver trascorso più di 27 anni di carcere insieme, stanno ancora lottando per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

Arriva una delle prime riconferme dell’estate: dal 20 al 23 luglio torna Woodoo Fest, il festival della provincia di Varese che si tiene a Cassano Magnago annuncia la sua ottava edizione. Performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto per scoprire il festival nel bosco e non solo. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.