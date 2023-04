Il grazie di EcoRun a Varese per l’edizione da record: “Grande dimostrazione di affetto”

È stata un successo la EcoRun, che nella giornata di domenica 16 aprile ha riempito la città di Varese di runner e appassionati di podismo per la sua quarta edizione. E a suggellare quelle che erano le premesse della vigilia, sono arrivati i numeri, come spiega il direttivo della corsa varesina: «Ringraziamo tutti i partecipanti di questa quarta edizione. È l’anno dei record: sono stati 1600 gli iscritti che hanno scelto di correre tra le strade della nostra amata Città Giardino.Una grandissima dimostrazione di affetto, in parte inaspettata, che ci ha messo davanti a tante sfide. Alcune di queste sono state superate, grazie al preziosissimo lavoro dei volontari e di tutte le persone che, a vario titolo, si sono messe a disposizione per la riuscita dell’evento; altre ci hanno messo in difficoltà, creando dei disservizi. Per questo motivo ci scusiamo con tutti i corridori che ci hanno dato fiducia, rinnovando il nostro impegno a migliorare, già da oggi, in vista della prossima edizione. Non volevamo negare a nessuno la possibilità di partecipare e ci tenevamo a regalare alla cittadinanza una due giorni di festa all’insegna dell’ecologia, del benessere fisico, della valorizzazione del centro e della solidarietà».

Già, perché EcoRun non è semplicemente la corsa per le vie cittadine, ma una serie di appuntamenti che riempiono il territorio grazie a sinergie che si sono consolidate negli anni: «Tutti gli eventi collaterali al programma podistico hanno riscosso un grande successo: dalle conferenze tematiche che ci hanno accompagnato già a partire dal mese di marzo, anche in virtù della sinergia con l’Università dell’Insubria di Varese e con i docenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie e il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, all’iniziativa Adotta un Km che ha coinvolto diverse Scuole Superiori di Varese e provincia; dalla Biciclettata in collaborazione con FIAB Varese Ciclocittà, ai tornei di basket e pallavolo che hanno animato Piazza Ragazzi del ’99. L’unione di intenti con i Lions Club è stata estremamente positiva. In occasione del Lions Day di domenica hanno organizzato e proposto numerose iniziative come gli screening gratuiti di prevenzione medica, con la partecipazione di 18 medici, e il villaggio solidale di via Marcobi con diverse associazioni di volontariato, richiamando e intrattenendo tante persone e famiglie non direttamente coinvolte nelle gare podistiche; anche Legambiente ha donato un sorriso ai tanti bambini presenti con giochi e installazioni, nonostante il momento delicato che l’associazione stava vivendo in quelle ore. A questo proposito tutto il direttivo di EcoRun Varese ci tiene ad esprimere la sua vicinanza per la scomparsa del Presidente Alberto Minazzi, venuto a mancare proprio nella notte tra sabato e domenica».

Sport e cultura, soprattutto varesina. EcoRun ha difatti permesso di scoprire una volta di più le bellezze del centro di Varese e non solo. «La cultura è stata un’altra grande protagonista del nostro fine settimana – spiegano gli organizzatori -. L’associazione Angeli Urbani ha aperto le porte della Torre Civica dando la possibilità ai tanti visitatori, di godere di una vista impareggiabile; per l’occasione è stato possibile visitare anche il Battistero di San Giovanni, la Chiesa di San Giuseppe, i musei cittadini e i Rifugi antiaerei, veri e proprio gioielli del nostro patrimonio culturale. Particolarmente apprezzata è stata la partnership con la Fondazione Marcello Morandini che ha permesso a runner e familiari di accedere alla collezione permanente e alla mostra temporanea “Colours in a Square” della Marli Hoppe-Ritter Collection.

La madrina dell’evento, Filippa Lagerbäck è stata presente nella mattinata di domenica, partecipando in prima persona alle attività di Plogging promosse da Ama&Vivi Plastic Free nella meravigliosa cornice dei parchi di Villa Panza e Ville Ponti. Il cuore della città ha accolto poi un’altra proposta all’insegna della sostenibilità: per il secondo anno di fila Varese Green Motors ha allestito una rassegna dei principali veicoli elettrici, con la possibilità di effettuare dei test drive.

«Una menzione particolare – prosegue il direttivo di EcoRun – vogliamo dedicarla alla corsa campestre organizzata dal Centro di Formazione Fisico Sportiva del Comune di Varese, che ha invaso i giardini di Villa Mirabello nella mattinata di sabato, a POLHA Varese, per aver fatto conoscere e provare a tantissime persone discipline sportive per diversamente abili, all’ASD Nuova Ginfit, che si è esibita in piazza Monte Grappa con una dimostrazione di ginnastica acrobatica e a IFC – Unipol Sai, che ci ha aperto le porte dei suoi uffici con la consueta ospitalità, per facilitare i ristori delle gare podistiche. Lo Sport Village, l’intrattenimento musicale e la partecipazione di Radio Village Network hanno vivacizzato il centro cittadino per tutto l’arco della manifestazione, portando a Varese una ventata di primavera. Un ringraziamento speciale va a Regione Lombardia e al Comune di Varese per aver accolto a braccia aperte la nostra manifestazione oramai quasi cinque anni fa, dando un apporto fondamentale alla sua continua crescita, sia in termini di logistica che di promozione, e alla Camera di Commercio di Varese per averci concesso anche quest’anno i suoi preziosissimi spazi per l’allestimento dell’Info Point in piazza Monte Grappa. Un ultimo grazie va a tutti gli altri enti e ai partner che ci hanno sostenuto lungo tutto il cammino di avvicinamento a EcoRun 2023 e agli sponsor che hanno contribuito attivamente, lasciandosi coinvolgere con grande entusiasmo in questo percorso. Siamo certi che sia soltanto l’inizio… ci vediamo nel 2024!».