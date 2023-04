Il medico Alberto Pellai a Ternate per parlare del ruolo dei genitori oggi

Psicoterapeuta e scrittore specializzato in ambito educativo, Pellai sarà al Parco Berrini venerdì 28 aprile per un incontro dedicato a genitori e insegnanti

Il medico Alberto Pellai sarà al Parco Berrini di Ternate per un incontro dal titolo “La fragilità del ruolo educativo dei genitori nel contesto attuale e la fatica di essere figli oggi“. L’evento in programma per venerdì 28 aprile alle 20.45 è dedicato in particolare a genitori, insegnanti e a tutti coloro che lavorano in ambito educativo, ma l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I posti disponibili sono 300.

Psicoterapeuta specializzato in età evolutiva, Alberto Pellai è noto a livello nazionale soprattutto come collaboratore della rivista Famiglia Cristiana e autore di numerosi libri sul mondo educativo per genitori, ragazzi e bambini.

L’incontro di venerdì è organizzato dalla Scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca di Ternate in collaborazione col Comune di Ternate, il Comitato genitori di Ternate, la Scuola dell’infanzia Santa Margherita di Cadrezzate con Osmate, la Scuola dell’infanzia Adele Fedele e Rita Borghi di Varano Borghi e l’Asilo Leva di Travedona Monate.