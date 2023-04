Il meteo del fine settimana: sabato asciutto, domenica possibili temporali

Tanto attesa, finalmente, la pioggia è arrivata provocando anche danni e situazioni che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ora vediamo però, come sarà il meteo nel fine settimana che porta al 25 Aprile. L’allerta arancine diramata nelle scorse ore dalla Protezione Civile si conclude nelle prime ore del mattino di venerdì. Secondo il Centro Geofisico Prealpino infatti, smetterà di piovere nel pomeriggio di venerdì per poi lasciare spazio a schiarite.

Sabato asciutto in parte soleggiato con velature e passaggi nuvolosi, più estesi su Alpi e Prealpi. Temperature massime in rialzo. Domenica invece, sono possibili nuovi rovesci a partire dal pomeriggio. Al mattino in parte soleggiato con aumento di nuvolosità cumuliforme fino a cielo nuvoloso con piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio e serata tra le Alpi e la pianura pedemontana. Sulla bassa padana perlopiù asciutto e a tratti ancora soleggiato.