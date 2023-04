Il nuovo sottopasso di Busto Arsizio aprirà ad ottobre, il punto del sindaco su opere per 80 milioni

La commissione bilancio di mercoledì 19 aprile scorso è stata l’occasione, per il sindaco Emanuele Antonelli, di fare il punto della situazione sull’enorme mole di lavori pubblici che sta interessando e interesserà la città di Busto Arsizio, soprattutto a partire dal prossimo anno quando prenderanno il via i primi cantieri legati al Pnrr.

Galleria fotografica Il progetto di rigenerazione urbana dell’area delle Nord a Busto Arsizio 4 di 9

La partita da giocare in questo periodo di tempo che va fino al 2026 è da almeno 80 milioni di euro, ottenuti grazie ai fondi regionali e nazionali per la rigenerazione urbana e tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea.

Scuole

I lavori nelle scuole comunali proseguono: in corso ultimazione interventi sulle Pertini e le Crespi, alle Manzoni e alle medie Parini (antincendio). Lavori edili per le scuole materne Pontida e Speranza e asili nido Ferrario ed Espinasse per 300 mila euro. Seguendo le linee di intervento del Pnrr per le scuole: affidato il secondo lotto scuole tomamseo per 1,7 milioni e scuole Schweitzer per 1 milione di euro. Interventi anche alle scuole medie Bellotti, Manzoni, Marco Polo, NAzareth e Bianca Garavaglia (circa 200 mila euro ciascuna).

Pinqua e nuova piazza dei Bersaglieri

Per quanto riguarda il progetto Pinqua che prevede interventi di social housing e spazi pubblici da rigenerare Antonelli ha annunciato che sono stati affidati gli incarichi per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica mentre per il progettao Breath Generation che riqualificherà tutta l’area tra piazzale Bersaglieri e la stazione delle Nord è stata firmata la convenzione coi cronoprogrammi mentre è in fase di perfezionamento la gara per la progettazione definitiva dell’edificio Boost e del parcheggio multipiano.

Lo spostamento del mercato comunale

Questo intervento, come già emerso, causerà lo spostamento del mercato comunale. Da tempo è in atto un’interlocuzione con Rfi per arrivare ad un accordo sull’utilizzo dell’area dell’ex-scalo merci. Non appena sarà definito questo accordo, da affinarsi entro la prossima settimana, ci sarà un incontro con gli ambulanti e un’assemblea pubblica per spiegare cosa succederà nell’area (entro maggio).

La rigenerazione urbana a Sacconago e all’ex-macello

Prosegue anche la parte di rigenerazione urbana che coinvolge l’ex-oratorio di Sacconago e l’ex-macello civico di via Pepe con interventi da 4 e 7 milioni. Entro aprile dovrebbero essere pronti i progetti definitivi mentre entro il 31 luglio 2023 i cantieri dovranno essere messi a gara ma manca una parte delle risorse per l’aumento dei prezzi delle materie.

Il sottopasso di Sant’Anna apre a ottobre

Il sindaco ha poi annunciato l’aggiudicazione dell’ultima fase di lavori del sottopasso di Sant’Anna (costato fino ad ora 8 milioni di euro) e cioè la parte di collegamento col quartiere. La previsione di apertura al traffico della strada indica i mesi di settembe-ottobre. Rotatoria pronta tra un mese e via ai lavori di collegamento parte Sant’Anna. Antonelli ha poi parlato degli interventi alla viabilità con le rotatorie fatte e da fare (zona industriale, piazza San Michele)

Palaginnastica e campi alla pista d’atletica

Sul lato degli impianti sportivi sembra che si sia trovato il bandolo della matassa per risolvere il nodo della costruzione del Palaginnastica: «Dopo che il bando di project financing è andato deserto si è passati ad una procedura ad evidenza pubblica con diverse manifestazioni di interesse (6 società) tra le quali dovrà essere scelta quella che realizzerà l’impianto a Beata Giuliana. Sempre a causa dell’aumento dei costi di costruzione è prevista una riduzione del progetto dei campi da padel e calcetto allo stadio dell’atletica che dovrebbero rimanere scoperti.