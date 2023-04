Il Piccolo Principe diventa una favola musicale con il Corpo musicale Valceresio di Bisuschio

La stagione musicale 2023 organizzata dalla Pro Loco Bisuschio prosegue con un pomeriggio speciale, dedicato ai più piccoli.

Domenica 30 aprile, alle 16.30 al teatro San Giorgio di Bisuschio il Corpo musicale Valceresio propone “Il Piccolo Principe”, favola in musica con la voce narrante di Andrea Gosetti, tratta dal famoso libro di Antoine de Saint-Exupéry.

Entusiasti di proporre questo appuntamento i responsabili del Corpo musicale, della Pro loco e della Biblioteca di Bisuschio che hanno collaborato all’organizzazione: «… l’essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che col cuore… Chi non ha sentito, letto, pronunciato o semplicemente custodito nel cuore, almeno una volta, questa frase tratta dal libro “Il Piccolo Principe”? Se volete rivivere una favola, tornare bambini e sognare, venite a teatro. Il Corpo musicale Valceresio e Andrea Gosetti vi accompagneranno in questo viaggio meraviglioso. Aspettiamo bimbi, nipoti, nonni, amici… per continuare a sognare!». Dirige il M° Enrico Del Prato.

Ingresso gratuito e alla fine dello spettacolo merenda offerta a tutti i partecipanti.