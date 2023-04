Il raduno dei truck invade Origgio per la 70° Fiera primaverile

Una cinquantina di truck radunati in via per Saronnino ad Origgio, in occasione della 70esima edizione della “Fiera Primaverile del Bestiame e delle Merci”.

La manifestazione, che richiama migliaia di persone da tutta la Lombardia, ha preso il via ieri, 21 aprile e si concluderà martedì 25 aprile. Oggi è previsto il truck raduno con esibizioni scenografiche e musicali.

I camion faranno una sfilata per le vie centrali del paese e si posizioneranno poi all’interno dell’area fiera di via Marconi.

Il programma completo della manifestazione: