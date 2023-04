Il razzo Starship di SpaceX esplode durante il volo di prova ma il sogno di Marte continua

Il più grande e potente razzo mai costruito è decollato dal Texas, ma è esploso entro pochi minuti in un volo di prova che i suoi creatori, SpaceX, sperano sia il primo passo di un viaggio umano su Marte.

Dopo il lancio annullato all’inizio della settimana a causa di un problema di pressurizzazione, il sistema di razzi Starship da 120 metri è decollato alle 8:33 ora locale (14:33 in Italia) di oggi, giovedì 20 aprile. Ha guadagnato velocità ma poi ha iniziato a girare in quota prima di esplodere circa quattro minuti dopo aver lasciato il suolo.

Tuttavia, SpaceX aveva precedentemente avvertito che le possibilità di successo erano basse e che l’obiettivo del volo di prova era raccogliere dati, indipendentemente dal fatto che fosse stata raggiunta l’intera missione. I dipendenti di SpaceX hanno applaudito anche dopo l’esplosione del razzo.

Il test suborbitale senza equipaggio ha segnato il primo tentativo “completamente impilato” in cui il veicolo da crociera Starship – progettato per trasportare eventualmente fino a 100 astronauti – è stato posizionato sopra il razzo propulsore Super Heavy, i cui 33 motori Raptor fornivano la spinta immensa necessaria. Lungo quasi quanto tre aerei passeggeri, l’imponente navicella spaziale è alta 10 metri più del razzo Saturn V che ha portato gli esseri umani sulla luna nel 1969.

Elon Musk (nella foto in basso), il fondatore di SpaceX, ha ottenuto la necessaria approvazione la settimana scorsa dalla Federal Aviation Administration affinché il lancio potesse procedere. Entrambe le parti superiore e inferiore del sistema sono progettate per riportarsi in sicurezza sulla Terra per un atterraggio morbido in modo da poter essere riutilizzate. Musk afferma che la riutilizzabilità dei razzi rende i voli spaziali notevolmente più economici rispetto a quanto potrebbe offrire la Nasa.