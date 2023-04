Il regalo di Natale dei volontari del Ponte del Sorriso arriva all’ospedale di Tradate

Come diceva Renato Pozzetto in un famoso spot “Il Natale quando arriva arriva” e per il reparto neonatale dell’ospedale di Tradate è arrivato in questi giorni l’atteso dono, frutto della raccolta fondi organizzata in occasione della Festa di Babbo Natale che si è svolta l’8 dicembre scorso.

Si tratta di una culla per neonati che l’ospedale tradatese ha ricevuto grazie all’impegno del volontari del Ponte del Sorriso di Cugliate Fabiasco e della Val Marchirolo e di tutti coloro che hanno acquistato i biglietti della lotteria.