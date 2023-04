“Il Sempione salvato”, a Laveno il racconto dell’ultima azione partigiana dell’Ossola

L’incontro è in programma sabato 22 aprile alle ore 17 alla sede dell’ANPI in via Fortino 2

“Il Sempione salvato. L’ultima azione partigiana dell’Ossola, 22 aprile 1945” è il titolo del libro di Greta Bienati e Giuliano Tosi che sarà presentato sabato 22 aprile alle ore 17 alla sede dell’ANPI di Laveno, in via Fortino 2.L’iniziativa fa parte degli eventi organizzati dalla sezione locale dell’ANPI per l’anniversario della Liberazione, e cade nel giorno esatto dell’operazione per il salvataggio del Sempione da parte delle Brigate Garibaldi. Oltre agli autori, sarà presente, con la sua testimonianza e con documenti inediti, il signor Flavio Gamberoni, il cui padre. Delio “Stella” Gamberoni, partecipò all’azione raccontata nel libro.

Il libro:

Aprile 1945: l’esercito tedesco in ritirata progetta di far saltare le centrali idroelettriche dell’Ossola e il tunnel del Sempione. Quando decine di tonnellate di tritolo raggiungono il paesino di Varzo, all’imbocco del tunnel, gli Alleati minacciano di bombardare tutto. Per salvare paese e traforo, le brigate garibaldine devono entrare in azione. Entro ventiquattr’ore. Un’accurata ricostruzione storica di una delle vicende più audaci della Resistenza italiana, che ha visto protagonisti partigiani umili ed eroici, staffette intrepide e sorridenti, spie svizzere innamorate, parroci spediti al confino e un giovane giornalista di nome Gianni Brera. Per saperne di più