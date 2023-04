Il team Italcar Motorsport di Busto Arsizio è pronto a scendere in pista al Mugello

Dopo qualche settimana di pausa, il team Italcar Motorsport, con sede a Busto Arsizio, si prepara a tornare in pista per il secondo round del campionato Mitjet Italian Series.

Da venerdì 28 a domenica 30 aprile p.v. il circuito del Mugello ospiterà la seconda tappa della stagione 2023, che quest’anno ha già fatto segnare il record di iscritti alla categoria, con ben 28 auto presenti in griglia ed i piloti Francesco Malvestiti (con il numero di gara 34) e Alessandro Girotti (nr. 35) sono pronti a sfidare la concorrenza sul famoso tracciato di Scarperia (FI).

Un weekend ricchissimo di appuntamenti dove spicca la presenza della Mitjet Italia Racing Series. La competizione si preannuncia serrata e le auto nr. 34 e 35 scenderanno in pista puntando a conquistare punti importanti ai fini della classifica finale.

«Dopo le buone prestazioni nel weekend di Vallelunga, siamo fiduciosi nei nostri mezzi e nel team il morale è alto», dichiara Francesco Malvestiti, pilota e Team Manager di Italcar Motorsport, che aggiunge anche: «Il format del weekend di gara è molto divertente ed il livello della competizione è molto alto. Abbiamo voglia di tornare in pista per fare bella figura e regalare spettacolo agli appassionati che seguono il nostro sport». Appuntamento fissato, dunque, per il weekend del 28-29-30 aprile.

Sarà possibile seguire le attività in pista sulle pagine social del team https://www.facebook.com/italcarmotorsport/ https://www.instagram.com/italcar_motorsport/ mentre le dirette delle gare saranno trasmesse sul canale YouTube ufficiale del campionato https://www.youtube.com/@MitjetItalia e in replica integrale dal lunedì al giovedì su Motorsport Tv, canale 229 di SKY e in streaming sulla pagina web https://www.msmotor.tv/#page- content