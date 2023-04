Il tragico incidente sul lavoro a Opera, lo sciopero dei treni e il “miracolo” delle luci di Leggiuno nel podcast del 12 aprile

Le notizie del podcast di mercoledì 12 aprile

Costituiscono ormai oltre il 10% del sistema economico varesino, nell’ultimo anno sono cresciute toccando quota 6.600 a fine dicembre 2022 e portando il numero dei loro addetti alla cifra di quasi 15.000: parliamo delle imprese guidate da titolari di origine straniera che sono attive nel Varesotto. E’ l’analisi condotta dall’Ufficio Statistica di Camera di Commercio sulla base dei dati del Registro Imprese. Una realtà in rapido espansione e molto vivace, come dimostra anche l’ alto tasso di sviluppo. Molte di queste imprese sono operative nel settore delle costruzioni. Al secondo posto, ci sono le attività commerciali e, a seguire, alloggi e ristorazione.

Due operai sono morti mentre potavano una pianta a Opera, nel Milanese: secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco la piattaforma sulla quale gli uomini stavano operando si è staccata da oltre 15 metri di altezza pochi minuti prima delle 10 di mercoledì in un golf club di Noverasco. Il bilancio è di due operai di 51 e 69 anni morti sul colpo e di un terzo lavoratore, di 25 anni finito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda con varie ferite e fratture. Sul posto la polizia giudiziaria coordinata dalla procura della repubblica di Milano che ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio colposo e lesioni gravissime, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ats che avrà il compito di effettuare le prime verifiche sui macchinari utilizzati per raggiungere i rami delle piante da potare. Il pm di turno Enrico Pavone, disporrà a breve l’autopsia sui cadaveri e ha già sequestrato il macchinario: sarà disposta anche una consulenza tecnica sulla piattaforma per verificare le cause della rottura del braccio meccanico.

Venerdì 14 aprile è previsto uno sciopero dei lavoratori di diverse imprese ferroviarie in Italia. Tra queste c’è Trenitalia – attiva su tutto il territorio nazionale – e anche Trenord, la società che eroga il servizio ferroviario regionale e suburbano in Lombardia, oltre al servizio Malpensa Express per l’aeroporto principale di Milano. In sintesi: in Lombardia si attendono pochi disagi sui treni regionali, mentre più pesanti potrebbero essere le limitazioni in altre Regioni e sui treni a lunga percorrenza e ad alta velocità.

La Società Sponda Magra srl, ovvero la società che ha organizzato la manifestazione delle Lucine di Natale a Leggiuno, che si è tenuta a dicembre dello scorso anno ha donato 22.000 euro all’amministrazione comunale. La società guidata da Fabio Betti e dal figlio di Lino ha chiesto che 20.000 euro siano destinati all’Area Servizi Sociali e utilizzati per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili e 2.000 € a sostegno dell’attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Due fine settimana intensi, con incontri, spettacoli teatrali, grandi compagnie nazionali ed internazionali. Prende il via venerdì 14 aprile a Bisuschio la seconda edizione di “La meglio gioventù”, festival nazionale di teatro educazione che si svolgerà dal 14 al 16 aprile e dal 21 al 23 aprile al Cine Teatro San Giorgio. La rassegna, una vetrina di teatro unica in Italia, è rivolta alla fascia 11-16 anni e vedrà la partecipazione di diverse scuole della provincia e anche di Milano e Como. Ce ne parla il direttore artistico Andrea Gosetti