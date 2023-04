Il Varese fa rotta verso il Franciacorta per cullare un sogno quasi impossibile

Il Città di Varese è finalmente in buona salute. La cura di mister Gianluca Porro sta funzionando, la squadra sta ottenendo risultati positivi, nelle ultime 4 gare ha conquistato 10 punti e non vuole fermarsi. Mancano due giornate alla fine di questo campionato. In generale non può essere considerata una stagione positiva: i biancorossi continuano ad occupare la terzultima piazza della classifica e, seppur accorciando il gap dalle dirette concorrenti in zona playout, questo non può essere un risultato confortevole.

ULTIME DUE DA BRIVIDO

Come detto, il cammino di Monticone e compagni deve proseguire, anche se le due gare di campionato che mancano per terminare la stagione regolare saranno molto complicate. Domenica 30 aprile sarà in casa del Franciacorta, una squadra molto ben attrezzata, che è ancora in piena lotta per la zona playoff e cercherà quindi i tre punti nell’ultima casalinga della stagione, a maggior ragione dopo aver perso lo scontro d’alta classifica in casa dell’Arconatese. Il campionato del Varese si concluderà domenica 7 maggio al “Franco Ossola” contro il Lumezzane che, a seconda di come andrà domenica prossima, potrebbe arrivare a Masnago già con la Serie C acquisita oppure per conquistarla proprio ai piedi del Sacro Monte.

IL SOGNO

Se da una parte le prossime avversarie richiedono la massima attenzione, anche il Varese ha un sogno: quello della salvezza diretta. Sarà difficile – molto difficile, siamo chiari – ma la matematica ancora lascia qualche spiraglio per sognare. Terminando la stagione con altre due vittorie, il Varese salirebbe a 38 punti e, sperando nei passi falsi delle dirette concorrenti, potrebbe davvero evitare i playout. Ripetiamo: resta un sogno, ma alla fine i sogni non sono desideri?

CLASSIFICA E CALENDARIO ZONA PLAYOUT

Seregno (-3) 38 | BRENO e Desenzano

Villa Valle 37 | Casatese – ALCIONE

Real Calepina 35 | Sona – VARESINA

Folgore Caratese 35 | PONTE SAN PIETRO e Caronnese

Breno 33 | Seregno e CASATESE

Varese 32 | Franciacorta e LUMEZZANE

[In maiuscolo le gare in casa)

NIENTE ALIBI

Di certo e concreto c’è la striscia aperta positiva che ha permesso ai ragazzi di mister Porro di conquistare 10 punti in 4 giornate, nonostante una situazione generale tutt’altro che agevole. Gli infortuni hanno infatti tolto dai giochi nelle ultime partite elementi fondamentali come Francesco Gazo, Roberto Candido, Carlo Ferrario, under importanti nelle rotazioni come Nicolò Battistella, Nicolas Truosolo, Cristian Baldaro – che è tornato in campo domenica contro la Folgore Caratese – e Lorenzo Berra, oltre ai vari squalificati di partita in partita come Filippo Boni, Marco Pastore, e Giovanni Foschiani. “Niente alibi” è una parafrasi spiccia del mantra che sta instillando Gianluca Porro nei suoi giocatori. “Dobbiamo fare il meglio possibile di quello che può essere sotto il nostro controllo”: con questa convinzione i biancorossi stanno tralasciando le difficoltà e ottenendo ottimi risultati.

ANCORA IL FRANCIACORTA

Anche nel girone di andata questa parte del campionato concise con un periodo positivo: nella settimana dal 4 all’11 dicembre infatti, i biancorossi allora guidati da Luciano De Paola vinsero prima in rimonta sulla Caronnese (leggi qui), poi in Coppa Italia proprio sul Franciacorta (leggi qui) e infine in casa della Folgore Caratese (leggi qui). Una settimana ottima ma che venne interrotta dalla sconfitta casalinga in campionato ancora contro il Franciacorta del 18 dicembre (leggi qui), con i bresciani che si presero la pronta vendetta dell’eliminazione in Coppa. Da lì poi le cose precipitarono, i biancorossi fecero 5 punti in 11 partite, con solo 2 gol segnati e, dopo la sconfitta di Breno arrivò il secondo cambio di panchina della stagione. Tornando a Franciacorta-Varese, sarà quindi il terzo confronto stagionale tra le due squadre, il primo ad Adro. Una vittoria a testa il conto fino a oggi (entrambi per 1-0), ma domenica i punti in palio hanno un peso specifico decisamente maggiore.

ASSENZE, RITORNI E DIFFIDE

Con le assenze bisogna però comunque fare i conti per la gara di domenica. Tornerà a disposizione dopo la squalifica Foschiani mentre dall’infermeria potrebbe rientrare Truosolo, fermato settimana scorsa dalla pubalgia, ed è atteso per domani il rientro di Ferrario in allenamento. Ha iniziato a correre Battistella, Candido va a piccoli passi, operazione ok per Gazo, che nei prossimi giorni dovrebbe iniziare il lungo recupero con la riabilitazione. Occhio ai diffidati: sono a rischio Mattia Monticone, Gianluca Parpinel, Andrea Malinverno, Riccardo Scarpa e Carlo Ferrario.