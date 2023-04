Impresa di Legnano che vince a Gallarate (69-61) senza Marino e Terenzi

Gallarate – Legnano 61-69

Gallarate: Hidalgo 5, Magnani, Gravaghi 14, Trentini, Antonelli 15, Calzavara, Filippi 12, Ielmini 3, De Bettin 3, Clerici 4, Bresolin, Passerini 5. Coach Gambaro

Legnano: Leardini 17, Mazzantini 12, Antonietti 11, Drocker 8, Casini 13, Nespoli, Cucchi, Marino, Sacchettini 8, Bassani, Amorelli, Monguzzi. Coach Eliantonio

Arbitri: Antonio Giordano (Gela) e Mattia Curreli (Assemini).

Impresa di Legnano che vince su un campo sempre difficile. Impresa soprattutto per le assenze di Marino (infortunato) e di Terenzi (influenzato), ma anche non potendo avere Sacchettini a tempo pieno, per un malore in giornata. Vittoria caratterizzata da un terzo-tempo straordinario dei knights, con un bottino di 28 punti, dopo un primo tempo a fasi alterne. Buon inizio dei legnanesi, avanti anche di 7 punti (14-7 al 7′), poi ripresi da Gallarate sul 27-25 al 13′ e sotto di cinque lunghezze al riposo lungo (31-36). Triple a ripetizione e 16 punti in tre minuti hanno sbloccato Legnano al rientro in campo. La fuga ha portato gli ospiti sul 59-45 all’inizio dell’ultimo quarto durante il quale sono stati più gli errori che le giocate da applausi. Esulta al fine il presidente legnanese Marco Tajana, sostenitori biancorossi in festa, ma Gallarate deve andar fiero di una gara giocata a testa alta. Valutazioni quasi da 20 per Casini, Leardini, Antonietti e Sacchettini.

Il dg legnanese Maurizio Basilico a fine partita ha commentato: «Non riusciamo mai a goderci una vittoria fino in fondo. Anche questa sera eccoci alle prese con l’infortunio di Casini che ci fa preoccupare (distorsione alla caviglia, ndr). Il nostro capitano ha giocato con il cuore, speriamo che si sia fatto nulla di grave. Di positivo c’è il rientro di Marino nel prossimo turno. Noi stiamo giocando partite vere: grinta e tenacia ci contraddistinguono. Adesso aspettiamo due sfide che ci interessano parecchio. C’è ancora speranza per migliorare il sesto posto in classifica».

39′ – Filippi in lunetta 58-68

38′ – Time out Legnano. Sacchettini 55-68

37′ – Gallarate ancora in panchina 55-66

35′ – Casini triplaaaa 49-66. Esultano i sostenitori legnanesi presenti ancora un volta numerosi. Quinto fallo di Mazzantini: 54-66

34′ – Mazzantini 49-63

33′ – Time out Legnano. Antonelli 47-59 e poi Antonietti 47-61

32′ – Non si segna più 45-59

Terzo quarto: Gallarate – Legnano 45-59

29′ – Leadiniii 41-57

27′ – Sacchettini 41-54

26′ – Antoniettiii 41-52.

24′ – Casiniii 41-45 e Mazzantini da sotto 41-47, Time out locali. Legnano 16 punti in 3 minuti. Antonietti porta Legnano sul 41-50

22′ – Leardiniii 36-34 e poi Casiniii 36-37. Parità 39-39, Leardiniii 39-42

Secondo quarto: Gallarate – Legnano 36-31

19′ – Legnano in difficoltà 36-31

17′ – Drocker 34-31

16′ – Sacchettini dal campo 32-27 e poi Mazzantini da sotto 32-29

14′ – Gallarate in fuga 32-25

13′ – Leardini 22-25, sorpasso Gallarate 27-25. Time out Legnano

12′ – Entra Sacchettini e subito va a segno 18-21

Primo quarto: Gallarate – Legnano 16-19

9′ – Galla si avvicina 11-16, parità 16-16

7′ – Casini assist per Mazzantini 7-14 ch si ripete 9-16

5′ – Tripla di Antonietti 7-12

4′ – Casini in penetrazione 5-8 e poi in lunetta 5-9

2′ – Primi punti di Mazzantini 0-3 e poi Antnietti 2-6

Senza Marino e Terenzi ma anche con Sacchettini non in perfette condizioni, Legnano in campo con Leardini, Antonietti, Mazzantini, Casini e Drocker

28^ giornata, tredicesima di ritorno

Esse Solar Gallarate- 3G Electronics Legnano Knights

Junior Casale Monferrato -Elachem Vigevano 1955

Mamy.eu Oleggio -Gema Montecatini

Paffoni Fulgor Omegna- Solbat Piombino

LTC Group Sangiorgese Basket -Unicusano Pielle Livorno

Cipir College Basketball Borgomanero- Campus Varese

Maurelli Group Libertas Livorno- Fabo Herons Montecatini

Riso Scotti Pavia- S.Bernardo Langhe Roero

La classifica: Libertas Livorno 44 punti; Pielle Livorno 42; Vigevano 40; Piombino e Herons Montecatini 38; Legnano Knights 34; Omegna 32; Pavia 26; Gema Montecatini e Sangiorgese 24; Gallarate 22; Oleggio 20; Casale Monferrato e Borgomanero 18; Campus Varese 8; Alba 4.