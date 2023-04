In dono 1500 libri dagli studenti della IM del liceo Ferraris ai ragazzi in difficoltà seguiti da “Tutela la persona”

Un dono di 1.500 tra libri testo, di narrativa e altro materiale scolastico. Da donare alle ragazze e i ragazzi in difficoltà dell’Associazione «Tutela la persona» di Varese. È questo il frutto della raccolta ideata dalla classe 1M del Liceo Scientifico «Galileo Ferraris» di Varese. Il materiale verrà donato nell’ambito di una cerimonia che si terrà il 20 aprile, alle ore 11, nell’aula magna de Liceo, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, dell’assessore alle politiche sociali Roberto Molinari e della presidente di «Tutela la persona» Adriana Simionato.

Il dirigente scolastico Marco Zago precisa che l’iniziativa è nata dall’iniziativa della prof.ssa Margherita Mesirca nell’ambito di un progetto ideato all’interno dell’insegnamento di Educazione civica, con cui le ragazze e i ragazzi della 1M hanno partecipato al concorso «Art and Science on Climate, Equality and Peace», promosso dalla «Fondazione Carano 4 Children» di Bruxelles e finalizzato a stimolare negli adolescenti la ricerca di una soluzione creativa alle sfide sottese alle dimensioni della pace, dell’uguaglianza e dell’ambiente.

L’originale titolo del progetto, S.A.P.E.R.E ALL AROUND (Solidarietà, Aiuto, Possibilità, Esperienza, Rispetto, Educazione), riflette l’aspirazione all’uguaglianza nell’imparare, che ha animato la 1M a organizzare la raccolta eco-solidale di libri e materiale scolastico all’interno della comunità scolastica del Liceo “Ferraris”, da donare a bambini e ragazzi in difficoltà. Una donazione speciale è stata quella della professoressa Emanuela Sartorelli, che ha offerto, d’accordo con i famigliari, una parte della biblioteca dell’amico e artista varesino Guido Russi, recentemente scomparso in un incidente.

Coadiuvati dal dirigente scolastico Marco Zago, dai professori Rossella De Andreis, Carmine Longo, Margherita Mesirca, Mara Rasi e da Pasquale Gasperini – che ha generosamente provveduto alla stampa dei poster e delle cartoline del progetto – gli studenti della 1M hanno perseguito con entusiasmo l’intento di creare un’interconnessione e una circolarità virtuosa ed ecologica tra la comunità di apprendimento del «Ferraris» e i 101 bambini e adolescenti in difficoltà di «Tutela la persona». Durante la cerimonia di consegna, le studentesse e gli studenti intervisteranno inoltre i membri dell’Associazione per conoscere da vicino la pratica e l’esperienza quotidiana della solidarietà

Una versione in miniatura del poster ideato dagli studenti, arricchita delle firme di tutti i partecipanti, verrà consegnata alla fine della cerimonia a ricordo di un’esperienza di crescita, di impegno e di interconnessione.