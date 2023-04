In manette i riders della droga, consegnavano le dosi in bici a Cassano Magnago, Fagnano e Gallarate

Le biciclette dei riders della droga sfrecciavano per le vie di Fagnano Olona, Cassano Magnago e Gallarate per consegnare dosi di hashish e cocaina ai clienti: prima la telefonata per l’ordine e poi via sui pedali per consegnare. Questa l’attività di “delivery” stroncata dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio con l’operazione di questa mattina.

In questo periodo l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Varese non è volto solamente a contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi, anche con l’impiego degli Squadroni Cacciatori, ma è volto a reprimere ogni forma di illegalità.

Tre arresti questa mattina, mercoledì

Questa mattina, infatti, i militari della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio hanno dato esecuzione, nei comuni di Cassano Magnago, Gallarate e Candia Lomellina, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del

Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 3 uomini, tutti di nazionalità tunisina di età compresa tra i 25 e i 30 anni, per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.

Un’organizzazione nata con il lockdown

Le indagini, che sono state avviate lo scorso mese di luglio dai carabinieri della Stazione di Cassano Magnago a seguito delle numerose segnalazioni che preoccupavano la cittadinanza, hanno consentito di ricostruire un corposo quadro indiziario nei confronti dei destinatari della misura ritenuti essere coinvolti, almeno dal 2020, in un vero e proprio delivery della droga. Una necessità nata, probabilmente, dalle difficoltà di movimento create dai lockdown durante il periodo più duro della pandemia da Covid.

Ruoli ben definiti e minacce a chi non pagava la droga

Ben strutturati e con ruoli ben distinti, ricevevano le ordinazioni dagli assuntori di sostanza stupefacente direttamente sull’utenza cellulare utilizzata per l’attività illecita ed in tempi brevissimi provvedevano alla consegna lungo le vie cittadine e nei parchi dei Comuni di Cassano Magnago, Fagnano Olona e Gallarate a bordo di biciclette e monopattini, adottando qualsiasi tipo di cautela per sottrarsi ai controlli. Le cessioni di cocaina e hashish avvenivano con cadenza quotidiana, in modo abituale e continuativo, verso acquirenti che, se non riuscivano a pagare i loro debiti, subivano anche delle minacce.

Sequestrati 800 grammi di hashish

Nell’ambito dell’attività d’indagine sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro circa 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale complessivo di 5200 dosi che avrebbero garantito ingenti introiti di denaro. Nel corso delle perquisizioni odierne le unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri hanno, inoltre, rinvenuto altri 20 grammi di hashish, ben occultati all’interno dell’abitazione.

Ospitavano clandestini

Nelle abitazioni dove sono stati rintracciati i destinatari della misura cautelare sono stati identificati altre otto persone, di nazionalità tunisina e marocchina, tutti irregolari sul territorio nazionale, per i quali si stanno svolgendo ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria. Gli arrestati, espletate le formalità di rito sono stati associati presso le case circondariali di Busto Arsizio e Pavia a disposizione dell’autorità Giudiziaria.