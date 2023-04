“In quel giorno d’aprile”: tra Arona e Varese, visite guidate nei luoghi della Seconda Guerra Mondiale

Quattro visite guidate prima e durante la Resistenza tra Arona e Varese. Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, organizza “In quel giorno d’aprile – visite guidate nei luoghi del dolore e della cura”. In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, propone quattro momenti per scoprire e conoscere altrettanti luoghi che sono stati testimoni dei fatti della Seconda Guerra Mondiale e delle persone che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia.

Si inizia giovedì 20 aprile con la visita al colosso di San Carlo ad Arona. Sottoposto a bombardamenti durante il conflitto mondiale che provocarono importanti danni strutturali, il monumento che è alto 35 metri e si affaccia sul Lago Maggiore diventa simbolo degli attacchi, più o meno espliciti, al patrimonio culturale. Ritrovo alle 11 nel piazzale san Carlo ad Arona.

Sabato 22 aprile, si va alla scoperta de “I luoghi della cura di Varese”. In circa due ore, si andrà alla scoperta del centro di Varese sulle tracce di chi non si voltò dall’altra parte e accolse, come la famiglia Macchi, Calogero Marrone e le suore di San Giuseppe che tesero la mano e aiutarono le persone a vivere. Ritrovo alle 11 in piazza Montegrappa a Varese.

Domenica 23 aprile, è in programma la visita a Villa Gonzaga di Olgiate Olona. Con “Dalle colonie alla guerra” si potranno ammirare i dipinti a tempera realizzati dal disegnatore e illustratore del Corriere dei Piccoli Antonio Rubino nel 1936 (quando la Villa era gestita dall’Opera di Prevenzione Antitubercolare Infantile – OPAI – che si occupava di assistere bambini affetti da diverse patologie). Le pareti di Sala Alba custodiscono dei fumetti figli della cultura colonialista dell’epoca. Il ritrovo è alle 16 in via Greppi a Olgiate Olona.

Ultimo appuntamento, lunedì 24 aprile a Marnate per la visita al bunker tedesco. Questa struttura creata dal comando tedesco, pensata forse per situazioni di emergenza, diventò luogo di scontro proprio a ridosso del 25 aprile. Ritrovo alle 16 nel parcheggio di piazza IV Novembre a Marnate. Durata della visita, circa 2 ore.

Ogni visita ha un costo di 12 euro a persona (8 euro per i ragazzi 6-18 anni, gratuito fino a 5 anni), comprensivo di biglietto di ingresso e visita guidata.

Per informazioni e prenotazioni: bit.ly/25aprile2023