In salone Estense va in scena la Varese pensata dalle donne per le donne

Una Varese pensata – anche – con lo sguardo delle donne: era questo lo scopo – pienamente riuscito – dell’incontro che si è svolto in Salone Estense martedì 11 aprile alle 18, dove i temi della pianificazione urbanistica e le esigenze delle donne si sono intrecciati con l’obiettivo di comprendere come i bisogni delle donne si possano tradurre in idee progettuali dello spazio pubblico.

«Con l’inizio del percorso del nuovo PGT, abbiamo pensato che fosse necessario trasformare il concetto di pianificazione urbanistica da una scienza prettamente fisica a una scienza che sceglie mettendo al centro le persone, da cui partire per qualunque progettazione – ha esordito l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati nel presentare l’incontro – Ed è per questo che abbiamo deciso, con l’assessore alle pari opportunità Rossella Dimaggio, di organizzare questo incontro, per fare una riflessione con questo sguardo»

Con gli assessori Rossella Dimaggio e Andrea Civati erano presenti come relatrici, tre donne: Azzurra Muzzonigro, PhD in Urban Studies all’Università degli Studi Roma Tre, architetta, curatrice e ricercatrice urbana indipendente; Florencia Andreola, ricercatrice indipendente e PhD in Storia dell’Architettura Università di Bologna; Paola Biavaschi, PhD, Professoressa Ordinaria di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, Delegata alle Pari Opportunità e alle Politiche di Genere per il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio – DiSUIT, Università degli Studi dell’Insubria.

Ed è stato aperto da quest’ultima, e dalla lettura dei principi fondamentali della Costituzione, l’incontro: con dei primi spunti per i diritti delle donne (“L’uguaglianza di genere non è fare la stessa cosa per tutti, anzi è la cosa più ingiusta da fare: l’uguaglianza di genere è ricca di sfumature”) e la sicurezza e partendo da una situazione un po’ più fortunata, da non lasciarsi scappare: «Varese è una città nata da un insieme di borghi: è quindi una unione di diversi centri piccoli, che per sua natura può offrire un po’ di più ai cittadini».

Dopo di lei invece Azzurra Muzzonigro e Florencia Andreola hanno invece raccontato la città con uno “sguardo di genere” su cui hanno studiato nella loro attività accademica e hanno riportato in una prima analisi dedicata alla città di Milano. Un racconto che ha preso il via da una frase di Criado Perez, attivista e autrice del libro Invisibili, a cui devono trarre ispirazione anche i PGT moderni: «Quando i pianificatori non tengono conto del genere, gli spazi pubblici diventano di default spazi maschili»