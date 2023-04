Inaugurato il nuovo Parco dei Ciliegi di Morosolo: “Un sogno che si realizza”

«Un sogno che si realizza». È questa la frase più ricorrente che si sente tra il vialetto e il prato nel nuovo Parco dei Ciliegi di Morosolo, che si affaccia su via Verdi da un lato e su piazza Giovanni XXIII dall’altro, con un passaggio interno che collega alla Casa di Riposo Cardinal Colombo.

A tagliare il nastro il sindaco Mirko Reto affiancato dalla sua giunta, gli assessori Caterina Cantoreggi, Giacomo Baroni, il vicesindaco Alberto Gaggioni e il capogruppo di maggioranza Mario Persicone. Con loro tanti cittadini, grandi e piccoli, del paese e dei paesi vicini, accorsi per godersi per la prima volta uno spazio atteso e promesso da decenni, realizzato grazie ad un contributo regionale di 75 mila euro, a cui si aggiungono parte dei 105 mila euro nelle casse del Comune grazie ad un precedente accordo con la RSA di Morosolo.

«Sono orgoglioso ed emozionato – ha detto Reto -. Questo deve essere uno spazio dedicato a tutti, grandi e piccoli, un luogo simbolo per il nostro territorio. Se siamo riusciti a farlo dopo tanti anni di promesse lo si deve ai nostri concittadini che hanno creduto in noi, alla mia squadra, che ringrazio di cuore. Spero che questo diventi un luogo di ritrovo e di svago da vivere quotidianamente. È videosorvegliato e ci sono apertura e chiusura automatiche, ma sarebbe bello che tutti se ne prendessero cura. Per questo conto sui nostri anziani della casa di riposo, perché facciano da nonni e bisnonni dei piccoli frequentatori del parco, per dar loro gli insegnamenti giusti e renderlo uno spazio vivo. Casciago diventa sempre più bella, un altro tassello alla Casciago del fare».

A benedire l’inaugurazione e anche il nuovo mezzo della Polizia Locale di Casciago (con tanto di di sirena fatta suonare dalla responsabile Enrica Crosta) don Emilio e don Giovanni: «È bello che sia stato aperto questo luogo di incontro col quale si crea un senso di comunità. C’è una bella collaborazione con l’amministrazione, un clima positivo che ha reso possibile rendere aperto a tutti questo spazio, finalmente – ha detto don Emilio -. Che sia un luogo di incontro tra generazioni per sostenersi a vicenda e prendersi cura gli uni degli altri. E che sia un luogo educativo, per crescere e stare insieme».

Al termine della parte ufficiale, spazio alla merenda e al truccabimbi con le ragazze delle scuole medie all’opera tra gatti, tigri e rami di ciliegio, mentre i più piccoli si sono dedicati a testare i nuovi giochi, chi arrampicandosi e sfogandosi sull’altalena e sul castello di corde, chi rinfrescandosi alla fontana a getto (con un sistema a ciclo continuo che ricicla l’acqua), per il primo di tanti bei pomeriggi da passare al nuovo parco di Morosolo, atteso da tanti anni e finalmente realizzato.