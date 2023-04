Incidente con un ultraleggero, muore un capitano delle Frecce Tricolori

Tra i due morti nell’incidente dell’aereo ultraleggero avvenuto in provincia di Udine nel pomeriggio di sabato 29 c’è un pilota delle Frecce Tricolori: si tratta del capitano Alessio Ghersi, noto con il nome in codice di Pony 5.

34enne, originario di Domodossola, Ghersi ha perso la vita dopo lo schianto al suolo dell’aereo ultraleggero, un Pioner 300, è precipitato nella zona dell’Alta Val Torre, in provincia di Udine, dopo essere decollato dall’aeroporto di Campoformido. Con lui è morto anche Sante Ciaccia, un parente che volava con lui sul velivolo che testimoni hanno segnalato sia andato a fuoco in volo, ed è esploso dopo lo schianto a terra.

In segno di lutto, l’Aeronautica militare ha annullato il tradizionale evento del 1° maggio che si sarebbe svolto a Rivolto. Nel suo messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa di Alessio Ghersi, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Luca Goretti si è stretto «a nome di tutta la Forza armata – ha fatto sapere – alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore».

Restano da chiarire le cause del terribile incidente. A condurre le indagini sarà la Procura della Repubblica di Udine.