Incidente sul lavoro in un’azienda di Azzate, ferito un operaio

Incidente sul lavoro questa mattina, giovedì 20 aprile, ad Azzate in un’azienda che lavora materie plastiche.

Un uomo di 49 anni pare sia rimasto schiacciato dal macchinario sul quale stava lavorando: per fortuna è stato ferito in maniera non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nella ditta che si trova in via Primo Maggio.

Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’Sos di Carnago e un’automedica e l’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Ai carabinieri di Varese il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.