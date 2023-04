Incidenti in mattinata, due pedoni investiti a Busto e una donna ferita a Somma Lombardo

Soccorsi in azione nella mattinata di oggi a Somma Lombardo e Busto Arsizio, oltre all’intervento per un pedone investito a Solbiate Olona di cui abbiamo scritto qui.

La situazione più grave si è registrata in via Sempione a Somma Lombardo dove una donna di 39 anni è rimasta ferita in seguito allo scontro tra la sua vettura e un’altra. Per lei si è reso necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale di Gallarate in codice giallo.

Due pedoni, invece, hanno riportato ferite lievi a Busto Arsizio. Si tratta di un bambino di 11 anni e una donna di 47 che sono stati investiti in via Vincenzo Monti, in zona stazione Nord. Per loro sono state sufficienti le cure immediate del personale dell’ambulanza.